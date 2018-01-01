Wink
Образцовый самец
Актёры и съёмочная группа фильма «Образцовый самец»

Режиссёры

Бен Стиллер

Ben Stiller
Режиссёр

Актёры

Бен Стиллер

Ben Stiller
АктёрDerek Zoolander
Оуэн Уилсон

Owen Wilson
АктёрHansel
Кристин Тейлор

Christine Taylor
АктрисаMatilda Jeffries
Уилл Феррелл

Will Ferrell
АктёрMugatu
Милла Йовович

Milla Jovovich
АктрисаKatinka
Джерри Стиллер

Jerry Stiller
АктёрMaury Ballstein
Дэвид Духовны

David Duchovny
АктёрJ.P. Prewitt
Джон Войт

Jon Voight
АктёрLarry Zoolander
Джуда Фридландер

Judah Friedlander
АктёрScrappy Zoolander
Нэйтан Ли Грэм

Nathan Lee Graham
АктёрTodd

Сценаристы

Джон Гамбург

John Hamburg
Сценарист
Дрэйк Сэтер

Drake Sather
Сценарист
Бен Стиллер

Ben Stiller
Сценарист

Продюсеры

Стюарт Корнфелд

Stuart Cornfeld
Продюсер
Скотт Рудин

Scott Rudin
Продюсер
Бен Стиллер

Ben Stiller
Продюсер
Селия Д. Костас

Celia D. Costas
Продюсер

Актёры дубляжа

Владимир Вихров

Актёр дубляжа
Анатолий Белый

Актёр дубляжа
Мария Овчинникова

Актриса дубляжа
Алексей Колган

Актёр дубляжа
Алёна Ивченко

Актриса дубляжа

Художники

Дэвид С. Робинсон

David C. Robinson
Художник

Монтажёры

Грег Хейден

Greg Hayden
Монтажёр

Композиторы

Дэвид Арнольд

David Arnold
Композитор