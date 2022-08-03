Обратная тяга (фильм, 1991) смотреть онлайн
9.11991, Backdraft
Боевик, Триллер131 мин18+
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О фильме
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Курт
Рассел
- УБАктёр
Уильям
Болдуин
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- Актриса
Дженнифер
Джейсон Ли
- Актёр
Скотт
Гленн
- РДАктриса
Ребекка
Де Морнэй
- ДГАктёр
Джейсон
Гедрик
- ДУАктёр
Дж.Т.
Уолш
- ГУСценарист
Грегори
Уайден
- Продюсер
Пен
Деншэм
- ДУПродюсер
Джон
Уотсон
- Продюсер
Раффаэлла
Де Лаурентис
- ДЛХудожница
Джоди
Линн Тиллен
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- Оператор
Микаэл
Саломон
- ХЦКомпозитор
Ханс
Циммер