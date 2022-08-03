Обратная тяга
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Обратная тяга (фильм, 1991) смотреть онлайн

9.11991, Backdraft
Боевик, Триллер131 мин18+

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О фильме

Фильм повествует о полной драматизма жизни современных пожарных в США, каждый день подвергающих свою жизнь опасности.

Страна
США
Жанр
Боевик, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обратная тяга»