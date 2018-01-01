Wink
Фильмы
Обитель зла: Жизнь после смерти 3D
Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла: Жизнь после смерти 3D»

Режиссёры

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Режиссёр

Актёры

Милла Йовович

Milla Jovovich
АктрисаAlice
Эли Лартер

Ali Larter
АктрисаClaire Redfield
Вентворт Миллер

Wentworth Miller
АктёрChris Redfield
Борис Коджо

Boris Kodjoe
АктёрLuther
Ким Коутс

Kim Coates
АктёрBennett
Шон Робертс

Shawn Roberts
АктёрAlbert Wesker
Серхио Перис-Менчета

Sergio Peris-Mencheta
АктёрAngel
Спенсер Лок

Spencer Locke
АктрисаK-Mart
Сиенна Гиллори

Sienna Guillory
АктрисаJill Valentine
Кейси Барнфилд

Kacey Clarke
АктрисаCrystal Waters (в титрах: Kacey Barnfield)

Сценаристы

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Сценарист

Продюсеры

Пол У. С. Андерсон

Paul W.S. Anderson
Продюсер
Дэйв Богосян

Dave Bogosian
Продюсер
Джереми Болт

Jeremy Bolt
Продюсер
Дон Кармоди

Don Carmody
Продюсер

Актёры дубляжа

Ирина Киреева

Актриса дубляжа
Екатерина Виноградова

Актриса дубляжа
Сергей Быстрицкий

Актёр дубляжа
Владислав Копп

Актёр дубляжа
Никита Прозоровский

Актёр дубляжа

Художники

Денис Кроненберг

Denise Cronenberg
Художница
Азалия Снейл

Azalia Snail
Художница

Монтажёры

Найвен Хоуи

Niven Howie
Монтажёр

Операторы

Глен Макферсон

Glen MacPherson
Оператор