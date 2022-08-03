Обитель зла: Жизнь после смерти 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

Элис продолжает свой путь в мире, поражeнном вирусной инфекцией, превращающей людей в нежить. Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их в безопасное место. Еe смертельная битва с корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень…



