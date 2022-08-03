Обитель зла: Жизнь после смерти 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Resident Evil: Afterlife 3D
Ужасы, Фантастика92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Элис продолжает свой путь в мире, поражeнном вирусной инфекцией, превращающей людей в нежить. Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их в безопасное место. Еe смертельная битва с корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень…
СтранаГермания, Канада
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время92 мин / 01:32
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Пол
У. С. Андерсон
- Актриса
Милла
Йовович
- Актриса
Эли
Лартер
- Актёр
Вентворт
Миллер
- Актёр
Борис
Коджо
- Актёр
Ким
Коутс
- ШРАктёр
Шон
Робертс
- СПАктёр
Серхио
Перис-Менчета
- СЛАктриса
Спенсер
Лок
- СГАктриса
Сиенна
Гиллори
- КБАктриса
Кейси
Барнфилд
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- ДБПродюсер
Дэйв
Богосян
- Продюсер
Джереми
Болт
- ДКПродюсер
Дон
Кармоди
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- Актёр дубляжа
Сергей
Быстрицкий
- ВКАктёр дубляжа
Владислав
Копп
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ДКХудожница
Денис
Кроненберг
- АСХудожница
Азалия
Снейл
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ГМОператор
Глен
Макферсон