Обитель зла: Жизнь после смерти 3D
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Обитель зла: Жизнь после смерти 3D

Обитель зла: Жизнь после смерти 3D (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Resident Evil: Afterlife 3D
Ужасы, Фантастика92 мин18+

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О фильме

Элис продолжает свой путь в мире, поражeнном вирусной инфекцией, превращающей людей в нежить. Героиня ищет оставшихся в живых, чтобы вывести их в безопасное место. Еe смертельная битва с корпорацией Амбрелла выходит на новый уровень…

Страна
Германия, Канада
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла: Жизнь после смерти 3D»