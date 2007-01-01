Обитель зла 3 (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Resident Evil: Extinction
Ужасы, Фантастика90 мин18+
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Сюжет
Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных вирусов и неминуемой гибели, вновь взялась за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией «Амбрелла», работающей над реализацией зверского антигуманного проекта. Коварные политики и прагматичные ученые стремятся уничтожить людей и заменить их на более «совершенные» создания, заселив Землю неуязвимыми бессмертными клонами…
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Информация
СтранаВеликобритания, Германия, Франция
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Триллеры
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb
- Режиссёр
Рассел
Малкэй
- Актриса
Милла
Йовович
- Актёр
Одед
Фер
- Актриса
Эли
Лартер
- Актёр
Иэн
Глен
- Актриса
Ашанти
- КИАктёр
Кристофер
Иган
- СЛАктриса
Спенсер
Лок
- ММАктёр
Мэттью
Мэрсден
- ЛЭАктёр
Линден
Эшби
- ДОАктёр
Джейсон
О’Мара
- Сценарист
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Пол
У. С. Андерсон
- Продюсер
Джереми
Болт
- БАПродюсер
Бернд
Айхингер
- СХПродюсер
Сэмюэл
Хадида
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ДАХудожник
Джозеф
А. Порро
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- ДДОператор
Дэвид
Джонсон
- ЧККомпозитор
Чарли
Клаузер