Обитель зла 3
Wink
Фильмы
Обитель зла 3

Обитель зла 3 (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Resident Evil: Extinction
Ужасы, Фантастика90 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных вирусов и неминуемой гибели, вновь взялась за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией «Амбрелла», работающей над реализацией зверского антигуманного проекта. Коварные политики и прагматичные ученые стремятся уничтожить людей и заменить их на более «совершенные» создания, заселив Землю неуязвимыми бессмертными клонами…

Обитель зла 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла 3»

Всё