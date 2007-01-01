Обитель зла 3 (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Элис, не раз уже спасавшая мир от смертельных вирусов и неминуемой гибели, вновь взялась за оружие. На этот раз ей предстоит сразиться с корпорацией «Амбрелла», работающей над реализацией зверского антигуманного проекта. Коварные политики и прагматичные ученые стремятся уничтожить людей и заменить их на более «совершенные» создания, заселив Землю неуязвимыми бессмертными клонами…



Обитель зла 3 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.