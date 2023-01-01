Биография

Ашанти — американская актриса, певица, композитор и продюсер. Номинант премии MTV в номинации «Прорыв года» 2005 года за роль в фильме «Тренер Картер». Родилась в Гленкове 13 октября 1980 года. Полное имя актрисы — Ашанти Шеквойя Дуглас. Она родилась в творческой семье: мать преподавала хореографию, а отец был певцом. В шесть лет девочка поступила в церковный хор. Уже в 14 она подписала свой первый контракт со звукозаписывающим лейблом Jive Records. Широкую известность она получила после выпуска своего дебютного музыкального альбома Ashanti. Композиция Foolish с него была на первом месте в чарте Billboard Hot 100 в течение десяти недель. Кроме музыки, Ашанти снимается в кино: на больших экранах она дебютировала в 1992 году с эпизодической ролью в фильме «Малкольм Икс». В 2002 году она получила камео в телесериале «Сабрина — маленькая ведьма». Еще через год она сыграла в подростковом сериале «Баффи — истребительница вампиров». В 2004 году Ашанти появилась в роли самой себя в кинофильме «Невеста и предрассудки». Широкую известность как актриса девушка получила в 2005 году, сыграв в картине «Тренер Картер». В 2007 году Ашанти появилась в полнометражном фильме «Обитель зла 3».