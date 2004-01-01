Обитель зла 2: Апокалипсис (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Действие картины разворачивается на улицах печально известного Ракун-сити, города, контролируемого могущественной корпорацией «Амбрелла». После бактериологической катастрофы все жители стали медленно превращаться в зомби, а те немногочисленные граждане, чей разум ещe не был до конца изъеден ужасным вирусом, доживали свои последние дни в атмосфере страха и желания скорейшей смерти…



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