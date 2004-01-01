Обитель зла 2: Апокалипсис
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Обитель зла 2: Апокалипсис

Обитель зла 2: Апокалипсис (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, Resident Evil: Apocalypse
Ужасы, Боевики89 мин18+

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Сюжет

Действие картины разворачивается на улицах печально известного Ракун-сити, города, контролируемого могущественной корпорацией «Амбрелла». После бактериологической катастрофы все жители стали медленно превращаться в зомби, а те немногочисленные граждане, чей разум ещe не был до конца изъеден ужасным вирусом, доживали свои последние дни в атмосфере страха и желания скорейшей смерти…

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Обитель зла 2: Апокалипсис»

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