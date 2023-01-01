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Об этом забывать нельзя
Актёры и съёмочная группа фильма «Об этом забывать нельзя»

Актёры и съёмочная группа фильма «Об этом забывать нельзя»

Режиссёры

Леонид Луков

Леонид Луков

Режиссёр

Актёры

Сергей Бондарчук

Сергей Бондарчук

АктёрАлександр Яковлевич Гармаш
Лидия Смирнова

Лидия Смирнова

АктрисаАнна Дашенко
Ольга Жизнева

Ольга Жизнева

АктрисаЕвдокия Сергеевна Гармаш
Елена Гоголева

Елена Гоголева

АктрисаМария Спиридоновна Бантыш
Николай Плотников

Николай Плотников

АктёрВсволод Евгеньевич Ярчук
Александр Хвыля

Александр Хвыля

АктёрЛеонид Гаврилович Коршун
Валентина Ушакова

Валентина Ушакова

АктрисаГалина Коршун
Вячеслав Тихонов

Вячеслав Тихонов

АктёрРостислав Данченко
Николай Крючков

Николай Крючков

АктёрРодион Егоров
Вера Орлова

Вера Орлова

АктрисаГлаша

Сценаристы

Леонид Луков

Леонид Луков

Сценарист

Художники

Петр Пашкевич

Петр Пашкевич

Художник
Константин Урбетис

Константин Урбетис

Художник

Операторы

Владимир Рапопорт

Владимир Рапопорт

Оператор

Композиторы

Матвей Блантер

Матвей Блантер

Композитор