Об этом забывать нельзя (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
8.81954, Об этом забывать нельзя
Военные, Советские101 мин18+
Сюжет
После Великой Отечественной войны украинский писатель Александр Гармаш пишет книгу, в которой критикует противников коммунистической идеологии. Иностранная агентура, недовольная влиянием Гармаша на общественность, начинает его травлю в газетах, но писатель непоколебим. Тогда его враги ид�ут на крайние меры – составляют план убийства.
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Информация
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ЛЛРежиссёр
Леонид
Луков
- СБАктёр
Сергей
Бондарчук
- Актриса
Лидия
Смирнова
- ОЖАктриса
Ольга
Жизнева
- ЕГАктриса
Елена
Гоголева
- НПАктёр
Николай
Плотников
- АХАктёр
Александр
Хвыля
- ВУАктриса
Валентина
Ушакова
- Актёр
Вячеслав
Тихонов
- НКАктёр
Николай
Крючков
- ВОАктриса
Вера
Орлова
- ЛЛСценарист
Леонид
Луков
- ППХудожник
Петр
Пашкевич
- КУХудожник
Константин
Урбетис
- ВРОператор
Владимир
Рапопорт
- МБКомпозитор
Матвей
Блантер