Об этом забывать нельзя
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Об этом забывать нельзя

Об этом забывать нельзя (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

8.81954, Об этом забывать нельзя
Военные, Советские101 мин18+

Сюжет

После Великой Отечественной войны украинский писатель Александр Гармаш пишет книгу, в которой критикует противников коммунистической идеологии. Иностранная агентура, недовольная влиянием Гармаша на общественность, начинает его травлю в газетах, но писатель непоколебим. Тогда его враги идут на крайние меры – составляют план убийства.

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Военные, Советские, Драмы

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Об этом забывать нельзя»

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