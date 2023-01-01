Об этом забывать нельзя (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

После Великой Отечественной войны украинский писатель Александр Гармаш пишет книгу, в которой критикует противников коммунистической идеологии. Иностранная агентура, недовольная влиянием Гармаша на общественность, начинает его травлю в газетах, но писатель непоколебим. Тогда его враги ид�ут на крайние меры – составляют план убийства.



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