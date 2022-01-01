О чем говорят мужчины. Простые удовольствия (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Старые друзья вновь встречаются, чтобы обсудить насущные проблемы в беззаботной Москве 2019 года — новая часть знаменитой комедийной франшизы «Квартета И». Четверка уже знакомых зрителю героев собирается в районе Садового кольца — обсудить важный вопрос, вставший перед Сашей. Тому предлагают за большие деньги продать свой бизнес. Сумму обещают поистине огромную — Саша сможет жить безбедно и наслаждаться отдыхом. Но он сомневается, готов ли расстаться с любимым делом. Друзья отправляются в алкогольное путешествие по столице, надеясь к концу прогулки разрешить все противоречия и найти внутренний покой. Присоединиться к ним можно, если смотреть фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (2022) онлайн в хорошем качестве на Wink.



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