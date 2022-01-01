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О чем говорят мужчины. Простые удовольствия (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Старые друзья вновь встречаются, чтобы обсудить насущные проблемы в беззаботной Москве 2019 года — новая часть знаменитой комедийной франшизы «Квартета И». Четверка уже знакомых зрителю героев собирается в районе Садового кольца — обсудить важный вопрос, вставший перед Сашей. Тому предлагают за большие деньги продать свой бизнес. Сумму обещают поистине огромную — Саша сможет жить безбедно и наслаждаться отдыхом. Но он сомневается, готов ли расстаться с любимым делом. Друзья отправляются в алкогольное путешествие по столице, надеясь к концу прогулки разрешить все противоречия и найти внутренний покой. Присоединиться к ним можно, если смотреть фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия» (2022) онлайн в хорошем качестве на Wink.
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Информация
Рейтинг
- МПРежиссёр
Миша
Поляков
- Актёр
Ростислав
Хаит
- Актёр
Леонид
Барац
- Актёр
Камиль
Ларин
- Актёр
Александр
Демидов
- Актёр
Михаил
Полицеймако
- Актёр
Максим
Виторган
- Актёр
Гарик
Харламов
- Актёр
Дмитрий
Нагиев
- МШАктриса
Мария
Шамшина
- ЛМАктриса
Лия
Мамухова
- СПСценарист
Сергей
Петрейков
- Сценарист
Леонид
Барац
- Сценарист
Ростислав
Хаит
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- ИМХудожница
Ирина
Микова
- АОМонтажёр
Авет
Оганесян
- ЯРОператор
Яна
Риц
- Оператор
Денис
Першин
- ВБКомпозитор
Виталий
Балдыч
- БКомпозитор
Би-2