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Няньки

Няньки (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Няньки
Комедия, Семейный89 мин18+

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О фильме

Валентина — владелица крупной туристической фирмы, отправляет в Турцию двух работников своего уральского филиала Диму и Мишу — безынициативных лодырей, по несчастливой случайности оказавшихся единственными сотрудниками мужского пола. Предполагаемый отпуск за границей оборачивается для весельчаков тем еще "развлечением" - по роковому стечению обстоятельств они остаются няньками для троих неуправляемых детей Валентины...

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
3.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Няньки»