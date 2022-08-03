Няньки (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Няньки
Комедия, Семейный89 мин18+
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О фильме
Валентина — владелица крупной туристической фирмы, отправляет в Турцию двух работников своего уральского филиала Диму и Мишу — безынициативных лодырей, по несчастливой случайности оказавшихся единственными сотрудниками мужского пола. Предполагаемый отпуск за границей оборачивается для весельчаков тем еще "развлечением" - по роковому стечению обстоятельств они остаются няньками для троих неуправляемых детей Валентины...
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
3.8 IMDb
- Режиссёр
Ашот
Кещян
- Актёр
Николай
Наумов
- Актёр
Арарат
Кещян
- Актриса
Аглая
Шиловская
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актриса
Олеся
Железняк
- АДАктриса
Ангелина
Добророднова
- ГСАктёр
Глеб
Сердюков
- ИКАктёр
Илья
Костюков
- ДБАктёр
Дитер
Брандекер
- МБАктёр
Михаэль
Бараль
- СМСценарист
Сергей
Мохначев
- ПКСценарист
Павел
Карнаухов
- ОАСценарист
Ольга
Антонова
- Продюсер
Георгий
Малков
- Продюсер
Сарик
Андреасян
- Продюсер
Гевонд
Андреасян
- Продюсер
Михаил
Галустян
- ОШХудожница
Оксана
Шевченко
- КАМонтажёр
Кирилл
Абрамов
- СПОператор
Сергей
Политик
- АИКомпозитор
Александр
Иванов
- ДЛКомпозитор
Дмитрий
Лившиц
- ААКомпозитор
Арташес
Андреасян