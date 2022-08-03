Няньки (фильм, 2012) смотреть онлайн

Валентина — владелица крупной туристической фирмы, отправляет в Турцию двух работников своего уральского филиала Диму и Мишу — безынициативных лодырей, по несчастливой случайности оказавшихся единственными сотрудниками мужского пола. Предполагаемый отпуск за границей оборачивается для весельчаков тем еще "развлечением" - по роковому стечению обстоятельств они остаются няньками для троих неуправляемых детей Валентины...

