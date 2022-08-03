Новогодние сваты (фильм, 2010) смотреть онлайн

Иван и Валя Будько решают встретить этот Новый год скромно, в родных Кучугурах, без елки, да и без особых изысков на праздничном столе. Но неожиданно к ним приезжают сваты Ольга и Юрий Ковалeвы, которые привозят внучку Женю.

