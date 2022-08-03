Новогодние сваты (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Новогодние сваты
Мюзикл, Комедия96 мин12+
О фильме
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.1 IMDb
- ЕБРежиссёр
Евгений
Бедарев
- Актёр
Фёдор
Добронравов
- Актриса
Татьяна
Кравченко
- Актриса
Людмила
Артемьева
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актёр
Николай
Добрынин
- ССАктриса
София
Стеценко
- Актёр
Филипп
Киркоров
- АСАктриса
Анастасия
Стоцкая
- Актёр
Сергей
Лазарев
- ЖФАктриса
Жанна
Фриске
- МССценарист
Михаил
Савин
- ЮМСценарист
Юрий
Микуленко
- ЮПСценарист
Юрий
Пойманов
- ТССценарист
Тимофей
Саенко
- СШПродюсер
Сергей
Шефир
- БШПродюсер
Борис
Шефир
- АЯПродюсер
Андрей
Яковлев
- ГШХудожница
Гульнара
Шахмилова
- КВХудожник
Константин
Вакин
- АВХудожник
Антон
Вакин
- МЕМонтажёр
Матвей
Епанчинцев
- СПОператор
Сергей
Политик