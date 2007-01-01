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Ночные сестры

Ночные сестры (фильм, 2007) смотреть онлайн

2007, Ночные сестры
Мелодрамы95 мин18+

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Сюжет

В провинциальную больницу доставляют Кирилла Шнека — молодого, красивого «помощника советника Президента РФ». Ночная смена, принявшая потерпевшего, в составе врача Ларисы и медсестер Веры, Марины и Любаши, сразу задумывается о шансе устроить личную жизнь. Очень трудно молодым женщинам устоять перед искушением…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ночные сестры»

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