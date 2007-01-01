Ночные сестры (фильм, 2007) смотреть онлайн
2007, Ночные сестры
Мелодрамы95 мин18+
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Сюжет
В провинциальную больницу доставляют Кирилла Шнека — молодого, красивого «помощника советника Президента РФ». Ночная смена, принявшая потерпевшего, в составе врача Ларисы и медсестер Веры, Марины и Любаши, сразу задумывается о шансе устроить личную жизнь. Очень трудно молодым женщинам усто�ять перед искушением…
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Информация
КачествоSD
ЖанрыМелодрамы
Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Алексей
Мурадов
- Актёр
Алексей
Макаров
- КЗАктриса
Ксения
Зайцева
- Актёр
Максим
Коновалов
- ОЛАктриса
Ольга
Ломоносова
- Актёр
Евгений
Стычкин
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- Актёр
Алексей
Кортнев
- Актриса
Лина
Миримская
- Актёр
Вячеслав
Гришечкин
- ДСАктриса
Дарья
Сагалова
- ВЧСценарист
Валентин
Черных
- Продюсер
Петр
Ануров
- ДДПродюсер
Дмитрий
Добужинский
- ОМПродюсер
Ольга
Максимова
- РФОператор
Роберт
Филатов
- СЧКомпозитор
Сергей
Чекрыжов