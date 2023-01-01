Ночи в стиле буги (фильм, 1997) смотреть онлайн
1997, Boogie Nights
Драмы149 мин18+
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Сюжет
История начинается в 1977 году в долине Сан-Фернандо, когда всемирно известный режиссeр порнофильмов Джек Хорнер встретил в ресторане ночного клуба молодого официанта Эдди Адамса и понял, что этот юноша — как раз то, что ему в данный момент необходимо.
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Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- Режиссёр
Пол
Томас Андерсон
- Актёр
Марк
Уолберг
- Актриса
Джулианна
Мур
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- Актёр
Дон
Чидл
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актёр
Уильям
Х. Мэйси
- Акт�риса
Хизер
Грэм
- Актёр
Филип
Сеймур Хоффман
- Актёр
Луис
Гусман
- РБАктёр
Рико
Буэно
- Сценарист
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Пол
Томас Андерсон
- Продюсер
Майкл
Де Лука
- ЛГПродюсер
Ларри
Гордон
- Продюсер
Линн
Харрис
- МБХудожник
Марк
Бриджес
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- РЭОператор
Роберт
Элсвит
- МПКомпозитор
Майкл
Пенн