Незваные гости (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, Незваные гости
Мелодрама, Комедия114 мин18+
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О фильме
История о бесшабашных приключениях двух заядлых холостяков: Джона и Джереми, которые изобрели потрясающий способ знакомства с девушками. Они придумывают себе «легенды», проникают на чужие свадьбы и получают удовольствие от бесплатной еды, шампанского и множества красивых женщин, которые готовы на все, чтобы найти себе мужа.
Но лучшая часть плана — это вовремя исчезнуть под утро, дабы дама сердца не успела намекнуть на какие-либо обязательства. Только вся эта тактика умных бабников летит в тартарары, когда Джон неожиданно для самого себя влюбляется. Завоевать сердце любимой, значит пойти на крайний шаг: ворваться на свадьбу и украсть невесту…
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- Режиссёр
Дэвид
Добкин
- Актёр
Оуэн
Уилсон
- Актёр
Винс
Вон
- Актёр
Кристофер
Уокен
- Актриса
Рэйчел
Макадамс
- Актриса
Айла
Фишер
- ДСАктриса
Джейн
Сеймур
- ЭААктриса
Эллен
Альбертини Дау
- Актёр
Кейр
О’Доннелл
- Актёр
Брэдли
Купер
- СФСценарист
Стив
Фабер
- Сценарист
Боб
Фишер
- Продюсер
Питер
Абрамс
- РЛПродюсер
Роберт
Л. Леви
- ЭППродюсер
Эндрю
Панай
- КБПродюсер
Кейл
Бойтер
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Александр
Клюквин
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ГЛХудожник
Гаррет
Льюис
- ХМОператор
Хулио
Макат
- РККомпозитор
Рольф
Кент