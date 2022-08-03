Незваные гости (фильм, 2005) смотреть онлайн

История о бесшабашных приключениях двух заядлых холостяков: Джона и Джереми, которые изобрели потрясающий способ знакомства с девушками. Они придумывают себе «легенды», проникают на чужие свадьбы и получают удовольствие от бесплатной еды, шампанского и множества красивых женщин, которые готовы на все, чтобы найти себе мужа.

Но лучшая часть плана — это вовремя исчезнуть под утро, дабы дама сердца не успела намекнуть на какие-либо обязательства. Только вся эта тактика умных бабников летит в тартарары, когда Джон неожиданно для самого себя влюбляется. Завоевать сердце любимой, значит пойти на крайний шаг: ворваться на свадьбу и украсть невесту…

