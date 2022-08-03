Незваные гости
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Незваные гости

Незваные гости (фильм, 2005) смотреть онлайн

2005, Незваные гости
Мелодрама, Комедия114 мин18+

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О фильме

История о бесшабашных приключениях двух заядлых холостяков: Джона и Джереми, которые изобрели потрясающий способ знакомства с девушками. Они придумывают себе «легенды», проникают на чужие свадьбы и получают удовольствие от бесплатной еды, шампанского и множества красивых женщин, которые готовы на все, чтобы найти себе мужа.
Но лучшая часть плана — это вовремя исчезнуть под утро, дабы дама сердца не успела намекнуть на какие-либо обязательства. Только вся эта тактика умных бабников летит в тартарары, когда Джон неожиданно для самого себя влюбляется. Завоевать сердце любимой, значит пойти на крайний шаг: ворваться на свадьбу и украсть невесту…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
114 мин / 01:54

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Незваные гости»