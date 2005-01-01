Незаконченная жизнь (фильм, 2005) смотреть онлайн
2005, An Unfinished Life
Драмы103 мин6+
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Сюжет
Утратив всякую связь с внешним миром, Эйнар собирается именно так провести остаток своей жизни. Но однажды к нему приезжает его невестка Джин, которую он винит в смерти сына. Джин тоже переживает далеко не лучший период в своей жизни: она разорена, находится в бегах, и у нее на руках девочка по имени Грифф.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ЛХРежиссёр
Лассе
Халльстрём
- Актёр
Роберт
Редфорд
- Актриса
Дженнифер
Лопес
- Актёр
Морган
Фриман
- Актёр
Джош
Лукас
- Актёр
Дэмиэн
Льюис
- КМАктриса
Камрин
Менхейм
- БГАктриса
Бекка
Гарднер
- ЛБАктриса
Линда
Бойд
- РХАктёр
Роб
Хэйтер
- ПЛАктриса
П.
Линн Джонсон
- ЛХПродюсер
Лесли
Холлерэн
- АЛПродюсер
Алан
Лэдд мл.
- Продюсер
Су
Армстронг
- АНАктёр дубляжа
Александр
Новиков
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- ТМХудожница
Тиш
Монахэн
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- ОСОператор
Оливер
Степлтон
- ДЛКомпозитор
Дебора
Лури