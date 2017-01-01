Невеста (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Родственники жениха уговаривают девушку участвовать в зловещем ритуале. Атмосферный отечественный хоррор от автора «Пиковой дамы».
Зарегистрировав брак в загсе, молодожены Настя и Иван отправляются в старинное поместье, где проживают близкие жениха. Они настаивают на том, чтобы свадебная церемония прошла именно здесь, в семейной усадьбе. Однако новоиспеченные родственники ведут себя весьма странно, а сам дом почти не изменился со времен позапрошлого века — винтажные портьеры и древние дагерротипы, висящие на стенах, создают мрачную и пугающую атмосферу. Старшая сестра Ивана, Лиза, готовит Настю к особому обряду, который должен узаконить их брак окончательно. Однако по мере приближения этого события девушку начинают посещать кошмары и видения.
Смогут ли влюбленные выбраться из зловещей западни, узнаете во впечатляющем хорроре «Невеста». Фильм смотреть онлайн 2017 года в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- СПРежиссёр
Святослав
Подгаевский
- Актриса
Виктория
Агалакова
- ВЧАктёр
Вячеслав
Чепурченко
- Актриса
Александра
Ребенок
- Актёр
Игорь
Хрипунов
- Актриса
Анастасия
Акатова
- ВСАктёр
Виктор
Соловьев
- МААктриса
Мария
Арнаут
- ЛЧАктриса
Лада
Чуровская
- Актёр
Евгений
Коряковский
- Актриса
Татьяна
Филатова
- СПСценарист
Святослав
Подгаевский
- ВСПродюсер
Владислав
Северцев
- Продюсер
Дмитрий
Литвинов
- ЗБПродюсер
Заур
Болотаев
- ПГПродюсер
Петр
Гудков
- ЕЦХудожница
Евгения
Царько
- РГМонтажёр
Руслан
Габдрахманов
- ХИКомпозитор
Халфдан
И. Нильсен
- ЙХКомпозитор
Йеспер
Хансен