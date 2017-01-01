Невеста (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Родственники жениха уговаривают девушку участвовать в зловещем ритуале. Атмосферный отечественный хоррор от автора «Пиковой дамы».



Зарегистрировав брак в загсе, молодожены Настя и Иван отправляются в старинное поместье, где проживают близкие жениха. Они настаивают на том, чтобы свадебная церемония прошла именно здесь, в семейной усадьбе. Однако новоиспеченные родственники ведут себя весьма странно, а сам дом почти не изменился со времен позапрошлого века — винтажные портьеры и древние дагерротипы, висящие на стенах, создают мрачную и пугающую атмосферу. Старшая сестра Ивана, Лиза, готовит Настю к особому обряду, который должен узаконить их брак окончательно. Однако по мере приближения этого события девушку начинают посещать кошмары и видения.



Смогут ли влюбленные выбраться из зловещей западни, узнаете во впечатляющем хорроре «Невеста». Фильм смотреть онлайн 2017 года в хорошем качестве можно уже сейчас на видеосервисе Wink!



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