Невероятный мир глазами Энцо
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Невероятный мир глазами Энцо

Невероятный мир глазами Энцо (фильм, 2019) смотреть онлайн

9.62019, The Art of Racing in the Rain
Драмы, Мелодрамы104 мин12+

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Сюжет

Начинающий автогонщик Дэнни берeт на воспитание щенка золотистого ретривера и называет его в честь Энцо Феррари. Герои становятся верными друзьями, пeс даже разделяет пристрастие хозяина к гоночным автомобилям. Разрушит ли их братство новая возлюбленная Дэнни?

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Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Невероятный мир глазами Энцо»

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