Невероятный мир глазами Энцо (фильм, 2019) смотреть онлайн
9.62019, The Art of Racing in the Rain
Драмы, Мелодрамы104 мин12+
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Сюжет
Начинающий автогонщик Дэнни берeт на воспитание щенка золотистого ретривера и называет его в честь Энцо Феррари. Герои становятся верными друзьями, пeс даже разделяет пристрастие хозяина к гоночным автомобилям. Разрушит ли их братство новая возлюбленная Дэнни?
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Рейтинг
8.3 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Саймон
Кёртис
- Актёр
Кевин
Костнер
- МВАктёр
Майло
Вентимилья
- Актриса
Аманда
Сайфред
- Актриса
Кэти
Бейкер
- Актёр
Мартин
Донован
- Актёр
Гэри
Коул
- МБАктёр
МакКинли
Белчер III
- ДМАк�триса
Джеки
Миннс
- МХАктёр
Маркус
Хондро
- ЙЛАктёр
Йен
Лэйк
- МБСценарист
Марк
Бомбэк
- ГССценарист
Гарт
Стейн
- Продюсер
Патрик
Демпси
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- ШГХудожник
Шеннон
Гроувер
- ДГХудожник
Джонатан
Гаевский
- РЭОператор
Росс
Эмери
- ФБКомпозитор
Фолькер
Бертельман
- ДОКомпозитор
Дастин
О’Хэллоран