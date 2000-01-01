Неуязвимый (фильм, 2000) смотреть онлайн
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О фильме
Безумный любитель комиксов разгадывает тайну выжившего в катастрофе. Сэмюэл Л. Джексон и Брюс Уиллис в первом фильме трилогии про супергероев от М. Найта Шьямалана, автора «Сплита», «Стекла» и «Шестого чувства».
Дэвид Данн — единственный из 132 пассажиров, которому удается вы�жить во время крушения поезда. Ни у кого нет объяснений, почему обычный охранник стадиона не получил в такой крупной катастрофе ни одной царапины. Однако, когда некто Элайджа Прайс, прикованный к инвалидной коляске любитель комиксов, из новостей узнает о чудесном спасении пассажира, то у него не возникает вопросов: он точно знает секрет неуязвимости выжившего. Удастся ли Дэвиду Данну научиться управлять своей суперсилой, когда он узнает природу собственной уникальности?
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
КачествоFull HD, SD
Время102 мин / 01:42
Рейтинг
- Режиссёр
М.
Найт Шьямалан
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- Актриса
Робин
Райт
- СТАктёр
Спенсер
Трит Кларк
- ЧВАктриса
Чарлэйн
Вудард
- ИУАктёр
Имонн
Уокер
- ЛСАктриса
Лесли
Стефансон
- ДХАктёр
Джонни
Хирам Джеймисон
- МКАктриса
Мишелия
Кэрролл
- БКАктёр
Бостин
Кристофер
- Сценарист
М.
Найт Шьямалан
- Продюсер
Бэрри
Мендел
- СМПродюсер
Сэм
Мерсер
- Продюсер
М.
Найт Шьямалан
- ГБПродюсер
Гари
Барбер
- НБАктёр дубляжа
Николай
Буров
- Актёр дубляжа
Сергей
Паршин
- АКАктриса дубляжа
Александра
Кожевникова
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Данко
- ЕПАктриса дубляжа
Елена
Павловская
- ДДХудожница
Джоанна
Джонстон
- ГРХудожница
Гретчен
Рау
- ДТМонтажёр
Дилан
Тиченор
- ЭСОператор
Эдуарду
Серра
- Композитор
Джеймс
Ньютон Ховард