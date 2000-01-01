Неуязвимый
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Неуязвимый

Неуязвимый (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.72000, Unbreakable
Фантастика, Детективы102 мин12+

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О фильме

Безумный любитель комиксов разгадывает тайну выжившего в катастрофе. Сэмюэл Л. Джексон и Брюс Уиллис в первом фильме трилогии про супергероев от М. Найта Шьямалана, автора «Сплита», «Стекла» и «Шестого чувства».

Дэвид Данн — единственный из 132 пассажиров, которому удается выжить во время крушения поезда. Ни у кого нет объяснений, почему обычный охранник стадиона не получил в такой крупной катастрофе ни одной царапины. Однако, когда некто Элайджа Прайс, прикованный к инвалидной коляске любитель комиксов, из новостей узнает о чудесном спасении пассажира, то у него не возникает вопросов: он точно знает секрет неуязвимости выжившего. Удастся ли Дэвиду Данну научиться управлять своей суперсилой, когда он узнает природу собственной уникальности?

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Страна
США
Жанр
Фантастика, Драмы, Детективы, Триллеры
Качество
Full HD, SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неуязвимый»