Неуязвимый (фильм, 2000) смотреть онлайн

Безумный любитель комиксов разгадывает тайну выжившего в катастрофе. Сэмюэл Л. Джексон и Брюс Уиллис в первом фильме трилогии про супергероев от М. Найта Шьямалана, автора «Сплита», «Стекла» и «Шестого чувства».



Дэвид Данн — единственный из 132 пассажиров, которому удается вы�жить во время крушения поезда. Ни у кого нет объяснений, почему обычный охранник стадиона не получил в такой крупной катастрофе ни одной царапины. Однако, когда некто Элайджа Прайс, прикованный к инвалидной коляске любитель комиксов, из новостей узнает о чудесном спасении пассажира, то у него не возникает вопросов: он точно знает секрет неуязвимости выжившего. Удастся ли Дэвиду Данну научиться управлять своей суперсилой, когда он узнает природу собственной уникальности?



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