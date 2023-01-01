Нецелованная (фильм, 1999) смотреть онлайн

Сюжет

Двадцатипятилетняя Джози Геллер — самая молодая и перспективная журналистка «Чикаго Сан-Таймс». По заданию газеты она отправляется в среднюю школу, чтобы написать статью о нравах молодежи. Репортаж должен раскрывать школьную жизнь изнутри, демонстрируя еe глазами школьников.



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