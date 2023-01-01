Нецелованная
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Нецелованная

Нецелованная (фильм, 1999) смотреть онлайн

8.31999, Never Been Kissed
Драмы, Мелодрамы103 мин18+

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Сюжет

Двадцатипятилетняя Джози Геллер — самая молодая и перспективная журналистка «Чикаго Сан-Таймс». По заданию газеты она отправляется в среднюю школу, чтобы написать статью о нравах молодежи. Репортаж должен раскрывать школьную жизнь изнутри, демонстрируя еe глазами школьников.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нецелованная»

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