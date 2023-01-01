Нецелованная (фильм, 1999) смотреть онлайн
8.31999, Never Been Kissed
Драмы, Мелодрамы103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Двадцатипятилетняя Джози Геллер — самая молодая и перспективная журналистка «Чикаго Сан-Таймс». По заданию газеты она отправляется в среднюю школу, чтобы написать статью о нравах молодежи. Репортаж должен раскрывать школьную жизнь изнутри, демонстрируя еe глазами школьников.
Нецелованная смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.0 IMDb
- Режиссёр
Раджа
Госнелл
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актёр
Дэвид
Аркетт
- МВАктёр
Майкл
Вартан
- ЛСАктриса
Лили
Собески
- ДДАктёр
Джереми
Джордан
- Актриса
М�олли
Шеннон
- Актёр
Гэрри
Маршалл
- Актёр
Джон
Си Райли
- Актриса
Джессика
Альба
- Актриса
Октавия
Спенсер
- ЭКСценарист
Эбби
Кон
- Сценарист
Марк
Силверштейн
- СИПродюсер
Сэнди
Исаак
- Продюсер
Нэнси
Джувонен
- Продюсер
Дрю
Бэрримор
- ДДПродюсер
Джеффри
Даунер
- ММХудожница
Мона
Мэй
- СШХудожница
Сьюзетт
Шитс
- АНОператор
Алекс
Непомнящий
- ДНКомпозитор
Дэвид
Ньюман