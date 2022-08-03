Несломленный (фильм, 2014) смотреть онлайн
8.92014, Unbroken
Драма, Спортивный131 мин18+
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О фильме
Фильм рассказывает реальную историю американца-легкоатлета Луи Замперини, принявшего участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победы в финальном забеге, но снискал расположение Гитлера. Из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт.
СтранаСША, Япония
ЖанрВоенный, Спортивный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время131 мин / 02:11
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Анджелина
Джоли
- Актёр
Джек
О’Коннелл
- Актёр
Донал
Глисон
- МАктёр
Мияви
- ГХАктёр
Гаррет
Хедлунд
- Актёр
Финн
Уиттрок
- Актёр
Джай
Кортни
- Актёр
Джон
Магаро
- Актёр
Люк
Тредэвэй
- АРАктёр
Алекс
Расселл
- ДДАктёр
Джон
Д’Лео
- Сценарист
Джоэл
Коэн
- Сценарист
Итан
Коэн
- РЛСценарист
Ричард
ЛаГравенес
- УНСценарист
Уильям
Николсон
- Продюсер
Анджелина
Джоли
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- Продюсер
Мэттью
Баэр
- Продюсер
Эрвин
Стофф
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ОНАктёр дубляжа
Олег
Новиков
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дасевич
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- ЧРХудожник
Чарли
Реваи
- ЛФХудожница
Луиз
Фрогли
- ЛТХудожница
Лиза
Томпсон
- ТСМонтажёр
Тим
Скуайрес
- УГМонтажёр
Уильям
Голденберг
- РДОператор
Роджер
Дикинс
- АДКомпозитор
Александр
Деспла