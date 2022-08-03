Несломленный
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Несломленный

Несломленный (фильм, 2014) смотреть онлайн

8.92014, Unbroken
Драма, Спортивный131 мин18+

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О фильме

Фильм рассказывает реальную историю американца-легкоатлета Луи Замперини, принявшего участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победы в финальном забеге, но снискал расположение Гитлера. Из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт.

Страна
США, Япония
Жанр
Военный, Спортивный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
131 мин / 02:11

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Несломленный»