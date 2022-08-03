Несломленный (фильм, 2014) смотреть онлайн

Фильм рассказывает реальную историю американца-легкоатлета Луи Замперини, принявшего участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Он не одержал победы в финальном забеге, но снискал расположение Гитлера. Из-за начала Второй мировой войны он был вынужден отправиться на фронт.

