Немножко женаты
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Немножко женаты

Немножко женаты (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Five-Year Engagement
Драмы, Мелодрамы119 мин18+

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Сюжет

Он — предложил, она — согласилась! Казалось бы, дело в шляпе — почти женаты. Но свадьба становится невыполнимой миссией, когда в дело вступает отряд бывших подружек жениха, босс невесты, трещащий по швам список гостей и престарелые родственники...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы, Мелодрамы

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Немножко женаты»

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