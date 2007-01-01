Немножко беременна (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Эллисон Скотт-молодая и перспективная журналистка, живущая в бешеном ритме. Но всe идeт под откос, когда результатом пьяного свидания на одну ночь с бездельником Беном Стоуном становится беременность. Перед героиней стоит выбор: пройти через всe в одиночку или узнать поближе отца ребeнка.



Немножко беременна смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.