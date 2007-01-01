Немножко беременна (фильм, 2007) смотреть онлайн
8.92007, Knocked Up
Мелодрамы123 мин18+
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Сюжет
Эллисон Скотт-молодая и перспективная журналистка, живущая в бешеном ритме. Но всe идeт под откос, когда результатом пьяного свидания на одну ночь с бездельником Беном Стоуном становится беременность. Перед героиней стоит выбор: пройти через всe в одиночку или узнать поближе отца ребeнка.
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Рейтинг
6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb
- Режиссёр
Джадд
Апатоу
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Кэтрин
Хайгл
- Актёр
Пол
Радд
- ЛМАктриса
Лесли
Манн
- Актёр
Джейсон
Сигел
- Актёр
Джей
Барушель
- Актёр
Джона
Хилл
- МСАктёр
Мартин
Старр
- ШЙАктриса
Шарлин
Йи
- Актёр
Билл
Хейдер
- Сценарист
Джадд
Апатоу
- Продюсер
Джадд
Апатоу
- ШРПродюсер
Шона
Робертсон
- КТПродюсер
Клэйтон
Таунсенд
- Продюсер
Эван
Голдберг
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- ЛШАктриса дубляжа
Людмила
Шувалова
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Бр�ежнев
- ЛЕХудожница
Лорен
Е. Полицци
- ДМХудожница
Дебра
МакГуайр
- БУМонтажёр
Брент
Уайт
- ЭАОператор
Эрик
Алан Эдвардс
- ДГКомпозитор
Джо
Генри
- ЛУКомпозитор
Лаудон
Уэйнрайт III