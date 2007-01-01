Немножко беременна
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Немножко беременна

Немножко беременна (фильм, 2007) смотреть онлайн

8.92007, Knocked Up
Мелодрамы123 мин18+

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Сюжет

Эллисон Скотт-молодая и перспективная журналистка, живущая в бешеном ритме. Но всe идeт под откос, когда результатом пьяного свидания на одну ночь с бездельником Беном Стоуном становится беременность. Перед героиней стоит выбор: пройти через всe в одиночку или узнать поближе отца ребeнка.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Немножко беременна»

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