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Неизвестная Мэрилин

Неизвестная Мэрилин (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Love, Marilyn
Документальные103 мин12+

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Сюжет

Документальный фильм Лиз Гарбус «Неизвестная Мэрилин» основан на недавно найденных дневниках главного голливудского секс-символа всех времен. Недоступные ранее факты разрушают стереотипный образ очаровательной глупенькой блондинки и позволяют зрителю онлайн и в хорошем качестве увидеть подлинную историю Мэрилин Монро.

Фильм-путешествие во внутренний мир актрисы сочетает хроникальные кадры с монологами звезд современного Голливуда, читающих личные записи Мэрилин. Среди чтецов – Ума Турман, Эван Рэйчел Вуд, Линсди Лохан, Виола Дэвис, Мариса Томей, Эдриан Броуди, Пол Джаматти, а также великие Эллен Берстин, Глен Клоуз и Ф. Мюррэй Абрахам. Каждый из них не просто выполняет функцию рассказчика, а отыгрывает эмоциональную партию в своеобразном спектакле, посмотреть который вы можете онлайн и совершенно бесплатно.

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Информация

Страна
США, Франция
Качество
SD
Жанры
Документальные

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Неизвестная Мэрилин»

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