Неизвестная Мэрилин (фильм, 2012) смотреть онлайн
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Сюжет
Документальный фильм Лиз Гарбус «Неизвестная Мэрилин» основан на недавно найденных дневниках главного голливудского секс-символа всех времен. Недоступные ранее факты разрушают стереотипный образ очаровательной глупенькой блондинки и позволяют зрителю онлайн и в хорошем качестве увидеть подлинную историю Мэрилин Монро.
Фильм-путешествие во внутренний мир актрисы сочетает хроникальные кадры с монологами звезд современного Голливуда, читающих личные записи Мэрилин. Среди чтецов – Ума Турман, Эван Рэйчел Вуд, Линсди Лохан, Виола Дэвис, Мариса Томей, Эдриан Броуди, Пол Джаматти, а также великие Эллен Берстин, Глен Клоуз и Ф. Мюррэй Абрахам. Каждый из них не просто выполняет функцию рассказчика, а отыгрывает эмоциональную партию в своеобразном спектакле, посмотреть который вы можете онлайн и совершенно бесплатно.
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Информация
СтранаСША, Франция
КачествоSD
ЖанрыДокументальные
Рейтинг
- Режиссёр
Лиз
Гарбус
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- Актриса
Элизабет
Бэнкс
- Актёр
Эдриан
Броуди
- Актриса
Эллен
Бёрстин
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Хоуп
Дэвис
- Актриса
Виола
Дэвис
- ДЭАктриса
Дженнифер
Эль
- Актёр
Бен
Фостер
- Актёр
Джек
Хьюстон
- Сценарист
Лиз
Гарбус
- Сценарист
Мэрилин
Монро
- ЭКСценарист
Элиа
Казан
- ТКСценарист
Трумен
Капоте
- Продюсер
Лиз
Гарбус
- ЭХПродюсер
Эми
Хобби
- ЭКПродюсер
Энн
Кэри
- КНХудожница
Кэт
Наварро
- МАОператор
Мариза
Альберти
- ФШКомпозитор
Филип
Шеппард