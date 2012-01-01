Неизвестная Мэрилин (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Документальный фильм Лиз Гарбус «Неизвестная Мэрилин» основан на недавно найденных дневниках главного голливудского секс-символа всех времен. Недоступные ранее факты разрушают стереотипный образ очаровательной глупенькой блондинки и позволяют зрителю онлайн и в хорошем качестве увидеть подлинную историю Мэрилин Монро.



Фильм-путешествие во внутренний мир актрисы сочетает хроникальные кадры с монологами звезд современного Голливуда, читающих личные записи Мэрилин. Среди чтецов – Ума Турман, Эван Рэйчел Вуд, Линсди Лохан, Виола Дэвис, Мариса Томей, Эдриан Броуди, Пол Джаматти, а также великие Эллен Берстин, Глен Клоуз и Ф. Мюррэй Абрахам. Каждый из них не просто выполняет функцию рассказчика, а отыгрывает эмоциональную партию в своеобразном спектакле, посмотреть который вы можете онлайн и совершенно бесплатно.



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