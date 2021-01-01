Не смотрите наверх (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Астрономы открывают новую комету и, рассчитав её траекторию, узнают, что через полгода она столкнётся с Землёй, что положит конец существованию человечества и всего живого на планете. Двое учёных с трудом добиваются аудиенции у президента США, но там к их предупреждению относятся с недоверием, тогда они выступают в популярной телепередаче, но большинство всё равно не воспринимает угрозу всерьёз.



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