Не смотрите наверх
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Не смотрите наверх (фильм, 2021) смотреть онлайн

2021, Don't Look Up
Драмы, Фантастика18+

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Сюжет

Астрономы открывают новую комету и, рассчитав её траекторию, узнают, что через полгода она столкнётся с Землёй, что положит конец существованию человечества и всего живого на планете. Двое учёных с трудом добиваются аудиенции у президента США, но там к их предупреждению относятся с недоверием, тогда они выступают в популярной телепередаче, но большинство всё равно не воспринимает угрозу всерьёз.

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Актёры и съёмочная группа фильма «Не смотрите наверх»