Не смотрите наверх (фильм, 2021) смотреть онлайн
2021, Don't Look Up
Драмы, Фантастика18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Астрономы открывают новую комету и, рассчитав её траекторию, узнают, что через полгода она столкнётся с Землёй, что положит конец существованию человечества и всего живого на планете. Двое учёных с трудом добиваются аудиенции у президента США, но там к их предупреждению относятся с недоверием, тогда они выступают в популярной телепередаче, но большинство всё равно не воспринимает угрозу всерьёз.
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Информация
СтранаСША, Канада
ЖанрыКомедии, Фантастика, Драмы
Рейтинг
- Режиссёр
Адам
Маккей
- РПАктёр
Рон
Перлман
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актриса
Дженнифер
Лоуренс
- Актриса
Кейт
Бланшетт
- Актёр
Леонардо
ДиКаприо
- Актёр
Тайлер
Перри
- МРАктёр
Марк
Райлэнс
- РМАктёр
Роб
Морган
- Актёр
Джона
Хилл
- Актёр
Тимоти
Шаламе
- Сценарист
Адам
Маккей
- ДССценарист
Дэвид
Сирота
- ТГПродюсер
Тони
Грация
- Продюсер
Адам
Маккей
- ТПХудожница
Тара
Павони
- ЭГХудожник
Эллиотт
Глик
- ПСХудожник
Патрик
Скалисе
- СМХудожница
Сьюзэн
Мэтисон
- КХХудожник
Клэйтон
Хартли
- БРХудожник
Брэд
Рикер
- ХКМонтажёр
Хэнк
Коруин
- НБКомпозитор
Николас
Брителл