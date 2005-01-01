Не хлебом единым
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Не хлебом единым

Не хлебом единым (фильм, 2005) смотреть онлайн

8.92005, Не хлебом единым
Драмы112 мин12+

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Сюжет

1947 год. Небольшой промышленный городок, выросший вокруг крупного сталелитейного комбината. Первые послевоенные годы. Они встретились в школе, она преподавала английский язык, он учил детей физике. Она была женой директора комбината генерала Дроздова, он мечтал о том, что построит новую труболитейную машину, такую, какую до него ещe никто не изобретал.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb