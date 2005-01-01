Не хлебом единым (фильм, 2005) смотреть онлайн
8.92005, Не хлебом единым
Драмы112 мин12+
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Сюжет
1947 год. Небольшой промышленный городок, выросший вокруг крупного сталелитейного комбината. Первые послевоенные годы. Они встретились в школе, она преподавала английский язык, он учил детей физике. Она была женой директора комбината генерала Дроздова, он мечтал о том, что построит новую трубо�литейную машину, такую, какую до него ещe никто не изобретал.
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Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Станислав
Говорухин
- Актёр
Михаил
Елисеев
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- Актёр
Виктор
Сухоруков
- Актёр
Алексей
Петренко
- Актриса
Валентина
Березуцкая
- ВШАктриса
Варвара
Шулятьева
- Актёр
Евгений
Гришковец
- ВСАктёр
Владимир
Семаго
- ВБАктёр
Виктор
Борцов
- Актриса
Юлия
Ауг
- ВВСценарист
Владимир
Валуцкий
- ЕМПродюсер
Екатерина
Маскина
- ВКМонтажёр
Вера
Круглова
- ЮКОператор
Юрий
Клименко