Найденыш (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Юная сирота рожает ребенка одна и решает отдать его в богатую семью. Фильм «Найденыш» с Еленой Яковлевой, Александром Робаком и Алексем Бардуковым — мелодрама о переплетении судеб от режиссера сериала «Клиника счастья».
Двое сирот, выросшие в одном детском доме, понимают, что любят друг друга. Их чувства скоро находят выражение в интимной близости. Однако неожиданная новость переворачивает мир обоих: девушка беременна. Будущий отец в панике сбегает. Несмотря на советы взрослых сделать аборт, девушка принимает смелое решение — родить ребенка. Она надеется, что сможет дать ему то материнское тепло, которого всю жизнь не было у нее самой. Но молодая мама сталкивается с непосильными трудностями и в отчаянии ей на ум приходит мысль подбросить ребенка богатым людям. Девушка с тяжелым сердцем оправдывает свой поступок: возможно, для ее сына это единственный шанс на уют и заботу полноценной семьи.
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Рейтинг
- АКРежиссёр
Александр
Кириенко
- Актриса
Елена
Яковлева
- Актёр
Владислав
Ветров
- ГЗАктриса
Галина
Звягинцева
- Актёр
Алексей
Бардуков
- Актёр
Александр
Робак
- АКАктёр
Андрей
Касьянов
- ЭЧАктёр
Эдуард
Чемодаков
- ВГАктриса
Валерия
Гладилина
- ВКАктриса
Валерия
Кольцова
- ТЩАктриса
Татьяна
Щанкина
- АТСценарист
Алексей
Тимм
- Продюсер
Родион
Павлючик
- АШПродюсер
Анастасия
Шипулина
- Продюсер
Ольга
Кочеткова
- МРХудожница
Мария
Ртищева
- АМХудожник
Алексей
Мажичев
- ИДМонтажёр
Иван
Добролюбов
- АБОператор
Александр
Бурцев
- ЗБКомпозитор
Звиад
Болквадзе