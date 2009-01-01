Найденыш (фильм, 2009) смотреть онлайн бесплатно

Юная сирота рожает ребенка одна и решает отдать его в богатую семью. Фильм «Найденыш» с Еленой Яковлевой, Александром Робаком и Алексем Бардуковым — мелодрама о переплетении судеб от режиссера сериала «Клиника счастья».



Двое сирот, выросшие в одном детском доме, понимают, что любят друг друга. Их чувства скоро находят выражение в интимной близости. Однако неожиданная новость переворачивает мир обоих: девушка беременна. Будущий отец в панике сбегает. Несмотря на советы взрослых сделать аборт, девушка принимает смелое решение — родить ребенка. Она надеется, что сможет дать ему то материнское тепло, которого всю жизнь не было у нее самой. Но молодая мама сталкивается с непосильными трудностями и в отчаянии ей на ум приходит мысль подбросить ребенка богатым людям. Девушка с тяжелым сердцем оправдывает свой поступок: возможно, для ее сына это единственный шанс на уют и заботу полноценной семьи.



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