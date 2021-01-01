Нам всем конец
Wink
Фильмы
Нам всем конец
4.82021, How It Ends
Комедии82 мин18+

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Нам всем конец (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

К Земле летит огромный метеорит, который уничтожит все живое — самое время для вечеринки.
Лиза получает приглашение на последнюю вечеринку перед концом света, но до нее еще надо добраться, встретив по пути кучу эксцентрических персонажей и разобравшись с незакрытыми гештальтами. В главной роли и в режиссерском кресле фильма «Нам всем конец» — мастерица на все руки Зои Листер Джонс, уже успевшая снять и трогательный камерный ромком, и хоррор для тинейджеров — скучно не будет. Премьера этой легкой и духоподъемной комедии про апокалипсис прошла на главном фестивале независимого кино «Сандэнс».

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Нам всем конец»

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