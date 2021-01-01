Нам всем конец (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

К Земле летит огромный метеорит, который уничтожит все живое — самое время для вечеринки.

Лиза получает приглашение на последнюю вечеринку перед концом света, но до нее еще надо добраться, встретив по пу�ти кучу эксцентрических персонажей и разобравшись с незакрытыми гештальтами. В главной роли и в режиссерском кресле фильма «Нам всем конец» — мастерица на все руки Зои Листер Джонс, уже успевшая снять и трогательный камерный ромком, и хоррор для тинейджеров — скучно не будет. Премьера этой легкой и духоподъемной комедии про апокалипсис прошла на главном фестивале независимого кино «Сандэнс».



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