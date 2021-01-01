Нам всем конец (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
К Земле летит огромный метеорит, который уничтожит все живое — самое время для вечеринки.
Лиза получает приглашение на последнюю вечеринку перед концом света, но до нее еще надо добраться, встретив по пу�ти кучу эксцентрических персонажей и разобравшись с незакрытыми гештальтами. В главной роли и в режиссерском кресле фильма «Нам всем конец» — мастерица на все руки Зои Листер Джонс, уже успевшая снять и трогательный камерный ромком, и хоррор для тинейджеров — скучно не будет. Премьера этой легкой и духоподъемной комедии про апокалипсис прошла на главном фестивале независимого кино «Сандэнс».
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Информация
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.3 IMDb
- Режиссёр
Зои
Листер Джонс
- Режиссёр
Дэрил
Вейн
- Актриса
Зои
Лис�тер Джонс
- Актриса
Кейли
Спейни
- Актриса
Хелен
Хант
- Актриса
Оливия
Уайлд
- Актёр
Фред
Армисен
- ЛМАктёр
Ламорн
Моррис
- Актёр
Ник
Кролл
- Актёр
Брэдли
Уитфорд
- Актёр
Логан
Маршалл-Грин
- ФВАктёр
Финн
Вулфхард
- Сценарист
Дэрил
Вейн
- Сценарист
Зои
Листер Джонс
- Продюсер
Зои
Листер Джонс
- Продюсер
Дэрил
Вейн
- Монтажёр
Дэрил
Вейн
- Оператор
Дэрил
Вейн
- РМКомпозитор
Райан
Миллер