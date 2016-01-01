Налетчики
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Налетчики

Налетчики (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.32016, Marauders
Боевики102 мин18+

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Сюжет

История об агенте ФБР, который нападает на след преступников, ограбивших банк и отдавших все украденные деньги на благотворительные нужды. Чем дальше продвигается расследование, тем больше главный герой убеждается в том, что у владельца банка имеются собственные секреты.

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Информация

Страна
Канада
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Налетчики»

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