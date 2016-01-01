Налетчики (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.32016, Marauders
Боевики102 мин18+
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Сюжет
История об агенте ФБР, который нападает на след преступников, ограбивших банк и отдавших все украденные деньги на благотворительные нужды. Чем дальше продвигается расследование, тем больше главный герой убеждается в том, что у владельца банка имеются собственные секреты.
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Рейтинг
5.4 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ССРежиссёр
Стивен
С. Миллер
- Актёр
Брюс
Уиллис
- Актёр
Кристофер
Мелони
- Акт�ёр
Дэйв
Батиста
- ЭГАктёр
Эдриан
Гренье
- Актёр
Джонатон
Шек
- Актриса
Лидия
Халл
- ТДАктёр
Тайлер
Джон Олсон
- КРАктёр
Кристофер
Роб Бауэн
- РЧАктёр
Ричи
Чэнс
- КХАктёр
Крис
Хилл
- МКСценарист
Майкл
Коуди
- КССценарист
Крис
Сивертсон
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- ДХПродюсер
Джошуа
Харрис
- ЕПАктёр дубляжа
Евгений
Пашин
- ВГАктёр дубляжа
Вячеслав
Гиндин
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- БШХудожница
Бонни
Штаух
- БКХудожник
Брок
Комон