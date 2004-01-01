Набережная Орфевр, 36 (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

В Париже вот уже несколько месяцев хозяйничает банда неуловимых и опасных преступников. У двух талантливых и амбициозных полицейских появляется реальный шанс подняться по служебной лестнице. Шеф полиции ставит им условие: тот, кто сумеет разоружить банду налетчиков, станет Шефом знаменитого Управления по адресу Набережная Орфевр, 36. Между двумя суперполицейскими разворачивается настоящая борьба.



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