Набережная Орфевр, 36 (фильм, 2004) смотреть онлайн
2004, 36 Quai des Orfèvres
Боевики106 мин18+
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Сюжет
В Париже вот уже несколько месяцев хозяйничает банда неуловимых и опасных преступников. У двух талантливых и амбициозных полицейских появляется реальный шанс подняться по служебной лестнице. Шеф полиции ставит им условие: тот, кто сумеет разоружить банду налетчиков, станет Шефом знаменитого Управления по адресу Набережная Орфевр, 36. Между двумя суперполицейскими разворачивается настоящая борьба.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb
- ОМРежиссёр
Оливье
Маршаль
- ДОАктёр
Даниель
Отой
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Андре
Дюссолье
- РЗАктёр
Рошди
Зем
- Актриса
Валерия
Голино
- ДДАктёр
Даниэль
Дюваль
- ФРАктёр
Франсис
Рено
- КМАктриса
Катрин
Маршаль
- ГЛАктёр
Ги
Леклюиз
- АФАктёр
Ален
Фиглаж
- ФМСценарист
Франк
Манкузо
- ЖРСценарист
Жюльен
Рапно
- ДЛСценарист
Доминик
Луазо
- ОМСценарист
Оливье
Маршаль
- СКПродюсер
Сирил
Кольбо-Жюстен
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- А�ктёр дубляжа
Александр
Клюквин
- ОФАктёр дубляжа
Олег
Форостенко
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- МОАктриса дубляжа
Мария
Овчинникова
- ФТХудожник
Фредерик
Теллье
- НдХудожница
Натали
дю Роскот
- АРКомпозитор
Аксель
Ренуар