Wink
Фильмы
Набережная Орфевр, 36

Набережная Орфевр, 36 (фильм, 2004) смотреть онлайн

2004, 36 Quai des Orfèvres
Боевики106 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

В Париже вот уже несколько месяцев хозяйничает банда неуловимых и опасных преступников. У двух талантливых и амбициозных полицейских появляется реальный шанс подняться по служебной лестнице. Шеф полиции ставит им условие: тот, кто сумеет разоружить банду налетчиков, станет Шефом знаменитого Управления по адресу Набережная Орфевр, 36. Между двумя суперполицейскими разворачивается настоящая борьба.

Набережная Орфевр, 36 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Набережная Орфевр, 36»

Всё