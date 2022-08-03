На расстоянии любви (фильм, 2010) смотреть онлайн
2010, Going the Distance
Мелодрама, Комедия98 мин18+
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О фильме
Безграничное остроумие и неподдельная искренность Эрин очаровывают недавно пережившего расставание Гарретта. Страсть вспыхнула и переросла в настоящую бурю чувств, захватившую молодых людей на все лето, но никто не ждал, что у романа может быть продолжение — ведь Эрин отправляется домой в Сан-Франциско, а Гарретт остается работать в Нью-Йорке. Однако шесть недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось. ..
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- НБРежиссёр
Нанетт
Бурштейн
- Актриса
Дрю
Бэрримор
- Актёр
Джастин
Лонг
- ЧДАктёр
Чарли
Дэй
- ДСАктёр
Джейсон
Судейкис
- Актриса
Кристина
Эпплгейт
- Актёр
Рон
Ливингстон
- Актёр
Оливер
Джексон-Коэн
- ДГАктёр
Джим
Гэффиган
- НМАктриса
Натали
Моралес
- Актриса
Келли
Гарнер
- ДЛСценарист
Джефф
ЛаТьюлипп
- Продюсер
Дженнифер
Джибгот
- ГГПродюсер
Гаррет
Грант
- Продюсер
Адам
Шенкман
- Продюсер
Ричард
Бренер
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- ИХАктёр дубляжа
Илья
Хвостиков
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- ДКХудожник
Джон
Касарда
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- Композитор
Майкл
Дэнна