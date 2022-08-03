На расстоянии любви
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На расстоянии любви

На расстоянии любви (фильм, 2010) смотреть онлайн

2010, Going the Distance
Мелодрама, Комедия98 мин18+

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О фильме

Безграничное остроумие и неподдельная искренность Эрин очаровывают недавно пережившего расставание Гарретта. Страсть вспыхнула и переросла в настоящую бурю чувств, захватившую молодых людей на все лето, но никто не ждал, что у романа может быть продолжение — ведь Эрин отправляется домой в Сан-Франциско, а Гарретт остается работать в Нью-Йорке. Однако шесть недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось. ..

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На расстоянии любви»