Безграничное остроумие и неподдельная искренность Эрин очаровывают недавно пережившего расставание Гарретта. Страсть вспыхнула и переросла в настоящую бурю чувств, захватившую молодых людей на все лето, но никто не ждал, что у романа может быть продолжение — ведь Эрин отправляется домой в Сан-Франциско, а Гарретт остается работать в Нью-Йорке. Однако шесть недель безумного веселья неожиданно стали очень значимыми, и оба больше не уверены, хотят ли они, чтобы все вдруг закончилось. ..

