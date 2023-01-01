На игле (фильм, 1995) смотреть онлайн
9.31995, Trainspotting
Драмы, Криминал90 мин18+
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Сюжет
История четырeх друзей-наркоманов в Эдинбурге 1990-х годов. Кто-то из них пытается завязать, а кто-то озабочен только тем как достать очередную дозу.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКриминал, Драмы
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb
- Режиссёр
Дэнни
Бойл
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актёр
Юэн
Бремнер
- Актёр
Джонни
Ли Миллер
- Актёр
Кевин
МакКидд
- Актёр
Роберт
Карлайл
- КМАктриса
Келли
Макдоналд
- Актёр
Питер
Муллан
- ДКАктёр
Джеймс
Космо
- АНАктриса
Айлин
Николас
- СВАктриса
Сьюзэн
Видлер
- ДХСценарист
Джон
Ходж
- ИУСценарист
Ирвин
Уэлш
- ЭМПродюсер
Эндрю
Макдональд
- РФХудожница
Рэйчел
Флеминг
- БТОператор
Брайан
Тьюфано