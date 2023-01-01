На игле
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На игле

На игле (фильм, 1995) смотреть онлайн

9.31995, Trainspotting
Драмы, Криминал90 мин18+

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Сюжет

История четырeх друзей-наркоманов в Эдинбурге 1990-х годов. Кто-то из них пытается завязать, а кто-то озабочен только тем как достать очередную дозу.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Криминал, Драмы

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.1 IMDb