На игле (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

История четырeх друзей-наркоманов в Эдинбурге 1990-х годов. Кто-то из них пытается завязать, а кто-то озабочен только тем как достать очередную дозу.



На игле смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.