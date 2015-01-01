На гребне волны (фильм, 2015) смотреть онлайн
8.82015, Point Break
Боевики, Триллеры109 мин18+
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Сюжет
Джонни — молодой агент ФБР. Он не раз выходил из самых сложных ситуаций. Его очередным заданием становится проникновение в банду воров. Однако эти люди не обычные грабители: их главным отличием от остальных является увлечение экстремальными видами спорта.
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Информация
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ЭКРежиссёр
Эриксон
Кор
- Актёр
Люк
Брейси
- Актёр
Эдгар
Рамирес
- РУАктёр
Рэй
Уинстон
- Актриса
Тереза
Палмер
- МВАктёр
Матиас
Варела
- КШАктёр
Клеменс
Шик
- Актёр
Тобиас
Зантельман
- Актёр
Макс
Тириот
- Актёр
Делрой
Линдо
- НКАктёр
Николай
Кински
- Сценарист
Курт
Уиммер
- РКСценарист
Рик
Кинг
- ВПСценарист
В.
Питер Айлифф
- Продюсер
Питер
Абрамс
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- ДБПродюсер
Джон
Бернард
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- АДАктёр дубляжа
Александр
Дзюба
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- АСХудожница
Ана
Соларес
- ДДМонтажёр
Джон
Даффи
- ДБМонтажёр
Джералд
Б. Гринберг
- ТНМонтажёр
Том
Ноубл
- ЭКОператор
Эриксон
Кор
- JXКомпозитор
Junkie
XL