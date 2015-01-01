На гребне волны
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На гребне волны

На гребне волны (фильм, 2015) смотреть онлайн

8.82015, Point Break
Боевики, Триллеры109 мин18+

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Сюжет

Джонни — молодой агент ФБР. Он не раз выходил из самых сложных ситуаций. Его очередным заданием становится проникновение в банду воров. Однако эти люди не обычные грабители: их главным отличием от остальных является увлечение экстремальными видами спорта.

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Информация

Страна
Германия, США
Качество
SD
Жанры
Боевики, Криминал, Триллеры

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На гребне волны»

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