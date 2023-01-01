На гребне волны (фильм, 1991) смотреть онлайн

Сюжет

Таинственная банда серфингистов, среди белого дня, совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений.Следствие ведет молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно �для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.



На гребне волны смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.