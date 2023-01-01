На гребне волны
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На гребне волны

На гребне волны (фильм, 1991) смотреть онлайн

1991, Point Break
Боевики117 мин18+

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Сюжет

Таинственная банда серфингистов, среди белого дня, совершает ограбления банков. Полиция и ФБР поражены профессиональностью и скоростью проведения преступлений.Следствие ведет молодой и претенциозный агент ФБР, который, рискуя жизнью, внедряется в банду и раскрывает это дело, но неожиданно для самого себя он осознает, что вернуться к нормальной жизни он уже не сможет.

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Информация

Страна
США, Япония
Качество
SD
Жанры
Боевики

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На гребне волны»

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