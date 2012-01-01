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На грани

На грани (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Man on a Ledge
Триллеры, Боевики98 мин12+

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Сюжет

Экс-полицейский собирается покончить жизнь самоубийством, сбросившись с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог нью-йоркской полиции. А в это время на месте происшествия совершается ограбление: неизвестные похищают уникальные бриллианты…

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Информация

Качество
SD
Жанры
Боевики, Триллеры

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «На грани»

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