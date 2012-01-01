На грани (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Экс-полицейский собирается покончить жизнь самоубийством, сбросившись с крыши одного из отелей на Манхэттене. С ним в переговоры вступает психолог нью-йоркской полиции. А в это время на месте происшествия совершается ограбление: неизвестные похищают уникальные бриллианты…



На грани смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.