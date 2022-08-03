Матерый уголовник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев длительный срок за изнасилование. Его сердце переполнено злобой и ненавистью. Тогда, четырнадцать лет назад, его адвокатом на суде был Сэм Боуден. У него в руках была важная информация, которая, возможно, могла оправдать Макса.



