Мыс страха (фильм, 1991) смотреть онлайн
8.21991, Cape Fear
Триллер, Криминал122 мин18+
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О фильме
Матерый уголовник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев длительный срок за изнасилование. Его сердце переполнено злобой и ненавистью. Тогда, четырнадцать лет назад, его адвокатом на суде был Сэм Боуден. У него в руках была важная информация, которая, возможно, могла оправдать Макса.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb
- Режиссёр
Мартин
Скорсезе
- Актёр
Роберт
Де Ниро
- Актёр
Ник
Нолти
- ДЛАктриса
Джессика
Лэнг
- Актриса
Джульетт
Льюис
- ДДАктёр
Джо
Дон Бейкер
- РМАктёр
Роберт
Митчем
- ГПАктёр
Грегори
Пек
- Актёр
Мартин
Болсам
- ИДАктриса
Иллиана
Даглас
- ФДАктёр
Фред
Долтон Томпсон
- УССценарист
Уэсли
Стрик
- ДДСценарист
Джон
Д. МакДональд
- БДПродюсер
Барбара
Де Фина
- Продюсер
Роберт
Де Ниро
- Продюсер
Кэтлин
Кеннеди
- Продюсер
Фрэнк
Маршалл
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- ОПАктриса дубляжа
Ольга
Плетнёва
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- РРХудожница
Рита
Райек
- ТСМонтажёр
Тельма
Скунмейкер
- ФФОператор
Фредди
Фрэнсис