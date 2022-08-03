Мыс страха
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Мыс страха

Мыс страха (фильм, 1991) смотреть онлайн

8.21991, Cape Fear
Триллер, Криминал122 мин18+

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О фильме

Матерый уголовник Макс Кейди выходит из тюрьмы, отсидев длительный срок за изнасилование. Его сердце переполнено злобой и ненавистью. Тогда, четырнадцать лет назад, его адвокатом на суде был Сэм Боуден. У него в руках была важная информация, которая, возможно, могла оправдать Макса.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
122 мин / 02:02

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мыс страха»