Мы — монстры 2
Актёры и съёмочная группа фильма «Мы — монстры 2»

Актёры

Итан Раус

Ethan Rouse
АктёрMax Wishbone
Эмили Кэри

Emily Carey
АктрисаMila Starr / Mila 2.0
Джейсон Айзекс

Jason Isaacs
АктёрDracula
Райнер Фритцше

Reiner Fritzsche
Актёр1. Battie
Бернхард Вёглер

Bernhard Völger
Актёр2. Battie
Мариус Кларен

Marius Claren
Актёр3. Battie
Ник Фрост

Nick Frost
АктёрFrank Wishbone
Эмили Уотсон

Emily Watson
АктрисаEmma Wishbone
Ребекка Кэмп

Rebecca Kamp
АктрисаGirl 1
Эмма Тейт

Emma Tate
АктрисаGirl 2 / Marlene Starr / Female News Presenter

Сценаристы

Давид Сафир

David Safier
Сценарист

Актёры дубляжа

Владимир Войтюк

Актёр дубляжа
Юлия Горохова

Актриса дубляжа
Борис Георгиевский

Актёр дубляжа
Сергей Чихачёв

Актёр дубляжа
Татьяна Шитова

Актриса дубляжа