Мы — монстры 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн

Мы — монстры 2
Мы — монстры 2 (фильм, 2021)

2021, Monster Family 2
Мультфильм, 103 мин, 6+

О фильме

Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии НЕ молодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!

Страна
Великобритания, Германия
Жанр
Мультфильм
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb