Мы — монстры 2 (фильм, 2021) смотреть онлайн
9.02021, Monster Family 2
Мультфильм103 мин6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Баба Яга и Горбун решили сыграть свадьбу! Семья Уишбон точно не пропустит такой праздник, так как теперь они родственники! Но как раз во время церемонии НЕ молодую пару возлюбленных похищает девочка Старр, обладающая сверхчеловеческими способностями! Что ж, Уишбонам придется вновь прибегнуть к помощи магии и снова превратиться в монстров: мама вампир, папа Франкенштейн и их дети — непоседливый оборотень и обаятельная мумия, отправляются в новое приключение. Ведь свадьба должна состояться несмотря ни на что!
СтранаВеликобритания, Германия
ЖанрМультфильм
КачествоFull HD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb
- ИРАктёр
Итан
Раус
- Актриса
Эмили
Кэри
- Актёр
Джейсон
Айзекс
- РФАктёр
Райнер
Фритцше
- БВАктёр
Бернхард
Вёглер
- МКАктёр
Мариус
Кларен
- Актёр
Ник
Фрост
- Актриса
Эмили
Уотсон
- РКАктриса
Ребекка
Кэмп
- ЭТАктриса
Эмма
Тейт
- ДССценарист
Давид
Сафир
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- СЧАктёр дубляжа
Сергей
Чихачёв
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова