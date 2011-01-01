Мы купили зоопарк
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Мы купили зоопарк

Мы купили зоопарк (фильм, 2011) смотреть онлайн

9.12011, We Bought a Zoo
Драмы, Кино для детей118 мин12+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Лента рассказывает о том, как британское семейство Ми потратило все сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец с двумя сотнями экзотических животных, которым грозила гибель.

Мы купили зоопарк смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

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Рейтинг

7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы купили зоопарк»

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