Мы купили зоопарк (фильм, 2011) смотреть онлайн
9.12011, We Bought a Zoo
Драмы, Кино для детей118 мин12+
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Сюжет
Лента рассказывает о том, как британское семейство Ми потратило все сбережения, чтобы спасти заброшенный сельский зверинец с двумя сотнями экзотических животных, которым грозила гибель.
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Семейные, Кино для детей, Драмы
Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- ККРежиссёр
Кэмерон
Кроу
- Актёр
Мэтт
Дэймон
- Актриса
Скарлетт
Йоханссон
- Актёр
Томас
Хейден Чёрч
- КФАктёр
Колин
Форд
- МЭАктриса
Мэгги
Элизабет Джонс
- Актёр
Энгус
Макфадьен
- Актриса
Эль
Фаннинг
- Актёр
Патрик
Фьюджит
- Актёр
Джон
Майкл Хиггинс
- КГАктриса
Карла
Галло
- АБСценарист
Алин
Брош МакКенна
- ККСценарист
Кэмерон
Кроу
- БМСценарист
Бенжамин
Ми
- ККПродюсер
Кэмерон
Кроу
- Продюсер
Джули
Йорн
- ВМАктёр дубляжа
Владимир
Маслаков
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- СКАктёр дубляжа
Станислав
Концевич
- НБАктёр дубляжа
Никита
Брага
- ЕСАктриса дубляжа
Елизавета
Смирнова
- ДСХудожник
Доменик
Сильвестри
- ДЛХудожница
Дебора
Линн Скотт
- РПОператор
Родриго
Прието
- ЙТКомпозитор
Йоун
Тоур Биргиссон