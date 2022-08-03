Мы из будущего (2008)
2008, Мы из будущего
Фантастика, Приключения115 мин18+
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О фильме
Действие разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои ленты — четверо «черных следопытов» (людей этой сомнительной профессии называют также «черными копателями») — Борман, Череп, Чуха и Спирт.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Фантастика, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время115 мин / 01:55
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- АМРежиссёр
Андрей
Малюков
- Актёр
Данила
Козловский
- ДВАктёр
Дмитрий
Волкострелов
- Актёр
Владимир
Яглыч
- АТАктёр
Андрей
Терентьев
- Актриса
Екатерина
Климова
- Актёр
Борис
Галкин
- Актёр
Даниил
Страхов
- СМАктёр
Сергей
Маховиков
- Актриса
Зоя
Буряк
- ГААктриса
Глория
Августинович
- АШСценарист
Александр
Шевцов
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- КБСценарист
Кирилл
Белевич
- СШПродюсер
Сергей
Шумаков
- ЛКПродюсер
Людмила
Кукоба
- АППродюсер
Ангелина
Павличенко
- АГПродюсер
Ася
Гергова
- МСМонтажёр
Мария
Сергеенкова
- ВСОператор
Владимир
Спорышков
- ОЛОператор
Ольга
Ливинская
- ИБКомпозитор
Иван
Бурляев