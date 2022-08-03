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Мы из будущего

Мы из будущего (2008)

2008, Мы из будущего
Фантастика, Приключения115 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Действие разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои ленты — четверо «черных следопытов» (людей этой сомнительной профессии называют также «черными копателями») — Борман, Череп, Чуха и Спирт.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Фантастика, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
115 мин / 01:55

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мы из будущего»