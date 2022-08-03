Мы из будущего (2008)

Действие разворачивается в двух временных пластах: в наши дни и в годы войны, во время тяжелых оборонительных боев августа 1942-го. Главные герои ленты — четверо «черных следопытов» (людей этой сомнительной профессии называют также «черными копателями») — Борман, Череп, Чуха и Спирт.

