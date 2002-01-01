Мы были солдатами (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Рассказ о героях и их героизме, которых незаслуженно забыли при сражении под Ай Дрэнгом. В первом крупном сражении между американскими и вьетконговскими войсками: 395 американцев оказалось в окружении, враг значительно превосходил их по численности. События происходили в 1965 года.



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