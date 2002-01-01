Мы были солдатами (фильм, 2002) смотреть онлайн
2002, We Were Soldiers
Боевики132 мин18+
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Сюжет
Рассказ о героях и их героизме, которых незаслуженно забыли при сражении под Ай Дрэнгом. В первом крупном сражении между американскими и вьетконговскими войсками: 395 американцев оказалось в окружении, враг значительно превосходил их по численности. События происходили в 1965 года.
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Информация
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.2 IMDb
- Режиссёр
Рэндалл
Уоллес
- Актёр
Мэл
Гибсон
- МСАктриса
Мэделин
Стоу
- Актёр
Грег
Кинниэр
- Актёр
Сэм
Эллиотт
- ККАктёр
Крис
Клейн
- КРАктриса
Кери
Рассел
- Актёр
Барри
Пеппер
- ДДАктёр
Дон
Дуонг
- РХАктёр
Райан
Херст
- РБАктёр
Роберт
Бэгнелл
- Сценарист
Рэндалл
Уоллес
- ХДСценарист
Харольд
Дж. Мур
- ДГСценарист
Джо
Гэлловэй
- БДПродюсер
Брюс
Дэвей
- УХПродюсер
Уильям
Хой
- ДЛПродюсер
Джим
Лемли
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ЕСАктриса дубляжа
Елена
Соловьева
- ДТХудожник
Дэниэл
Т. Доррэнс
- ККХудожник
Кевин
Кэвэно
- МТХудожник
Майкл
Т. Бойд
- ГФХудожник
Гари
Феттис
- УХМонтажёр
Уильям
Хой
- ДСОператор
Дин
Семлер
- НГКомпозитор
Ник
Гленни-Смит