Мужчины в большом городе 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн
8.32011, Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe
Мелодрамы, Комедии107 мин18+
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Сюжет
Сюжет комедии показывает разных по характеру и роду деятельности мужчин. Один из них – хозяин кафе и будущий папа, второй - безработный, третий музыкальный продюсер и бабник, а четвертый разводится. Чего именно хотят мужчины – неизвестно. Ясно только, что все они весьма схожи в своем стремлении к счастью и любви.
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb
- СФРежиссёр
Симон
Ферхоэвен
- Актёр
Флориан
Давид Фиц
- КУАктёр
Кристиан
Ульмен
- ЮфАктёр
Юстус
фон Донаньи
- НУАктриса
Надя
Уль
- Актёр
Тиль
Швайгер
- НфАктриса
Ника
фон Альтенштадт
- ВВАктёр
Вотан
Вильке Мёринг
- МТАктриса
Мина
Тандер
- Актёр
Фриц
Карл
- ПААктёр
Паскуале
Алеарди
- СФСценарист
Симон
Ферхоэвен
- КБПродюсер
Квирин
Берг
- МВПродюсер
Макс
Видеман
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кузнецов-Таёжный
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЙХОператор
Йо
Хайм
- ГГКомпозитор
Гари
Гоу
- СФКомпозитор
Симон
Ферхоэвен