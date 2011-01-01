Мужчины в большом городе 2
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Мужчины в большом городе 2

Мужчины в большом городе 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

8.32011, Männerherzen... und die ganz ganz große Liebe
Мелодрамы, Комедии107 мин18+

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Сюжет

Сюжет комедии показывает разных по характеру и роду деятельности мужчин. Один из них – хозяин кафе и будущий папа, второй - безработный, третий музыкальный продюсер и бабник, а четвертый разводится. Чего именно хотят мужчины – неизвестно. Ясно только, что все они весьма схожи в своем стремлении к счастью и любви.

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Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мужчины в большом городе 2»

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