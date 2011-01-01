Мужчины в большом городе 2 (фильм, 2011) смотреть онлайн

Сюжет

Сюжет комедии показывает разных по характеру и роду деятельности мужчин. Один из них – хозяин кафе и будущий папа, второй - безработный, третий музыкальный продюсер и бабник, а четвертый разводится. Чего именно хотят мужчины – неизвестно. Ясно только, что все они весьма схожи в своем стремлении к счастью и любви.



Мужчины в большом городе 2 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.