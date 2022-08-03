Мумия (фильм, 2017) смотреть онлайн
8.92017, The Mummy
Ужасы, Боевик105 мин18+
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О фильме
Самолет с искателями сокровищ и древним египетским саркофагом на борту терпит крушение. На следующий день один из погибших, Ник Мортон, оживает в морге. Это дело рук безжалостной принцессы-колдуньи Аманет, которая покоилась в саркофаге. Эпичная борьба с мистическими силами зла начинается!
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Алекс
Куртцман
- Актёр
Том
Круз
- Актёр
Рассел
Кроу
- Актриса
Аннабелль
Уоллис
- Актриса
София
Бутелла
- Актёр
Джейк
Джонсон
- КБАктёр
Кортни
Б. Вэнс
- МКАктёр
Марван
Кензари
- СААктёр
Саймон
Атертон
- СТАктёр
Стивен
Томпсон
- ДААктёр
Джеймс
Арама
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- Сценарист
Кристофер
Маккуорри
- ДКСценарист
Дилан
Кассман
- ДССценарист
Джон
Спэйтс
- СБПродюсер
Сара
Брэдшоу
- ШДПродюсер
Шон
Дэниэл
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- Актриса дубляжа
Ирина
Киреева
- ЕВАктриса дубляжа
Екатерина
Виноградова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- ЖКХудожник
Жуль
Кук
- ДЛХудожник
Джеймс
Льюис
- ССХудожник
Стив
Стрит
- ФУХудожник
Фрэнк
Уолш
- ПРХудожница
Пенни
Роуз
- ДХМонтажёр
Джина
Хирш
- ПХМонтажёр
Пол
Хирш
- ЭММонтажёр
Эндрю
Мондшейн
- БСОператор
Бен
Сересин
- БТКомпозитор
Брайан
Тайлер