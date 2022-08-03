Мумия
Wink
Фильмы
Мумия

Мумия (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.92017, The Mummy
Ужасы, Боевик105 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Самолет с искателями сокровищ и древним египетским саркофагом на борту терпит крушение. На следующий день один из погибших, Ник Мортон, оживает в морге. Это дело рук безжалостной принцессы-колдуньи Аманет, которая покоилась в саркофаге. Эпичная борьба с мистическими силами зла начинается!

Страна
Китай, США, Япония
Жанр
Ужасы, Боевик, Приключения, Фэнтези, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мумия»