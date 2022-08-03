Самолет с искателями сокровищ и древним египетским саркофагом на борту терпит крушение. На следующий день один из погибших, Ник Мортон, оживает в морге. Это дело рук безжалостной принцессы-колдуньи Аманет, которая покоилась в саркофаге. Эпичная борьба с мистическими силами зла начинается!

