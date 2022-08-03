Моя большая греческая свадьба (фильм, 2001) смотреть онлайн
2001, My Big Fat Greek Wedding
Драма, Мелодрама91 мин18+
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О фильме
Афродита, богиня любви и красоты, не благосклонна к Туле Портокалос. Ее регулярный ночной кошмар — уже за 30 и еще не замужем. Она обслуживает клиентов в семейном ресторане своих многочисленных родственников и спит и видит, куда бы сбежать от всех этих тетушек, дядюшек и бабушек.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ДЦРежиссёр
Джоэл
Цвик
- Актриса
Ниа
Вардалос
- Актёр
Джон
Корбетт
- Актриса
Лэйни
Казан
- Актриса
Андреа
Мартин
- Актёр
Луис
Мэндилор
- ДМАктёр
Джерри
Мендичино
- Актёр
Майкл
Константин
- ДКАктриса
Джиа
Каридес
- ДФАктёр
Джои
Фатон
- ИГАктёр
Иэн
Гомес
- Сценарист
Ниа
Вардалос
- Продюсер
Гари
Гетцман
- Продюсер
Том
Хэнкс
- Продюсер
Рита
Уилсон
- Продюсер
Пол
Брукс
- ДКПродюсер
Дэвид
Коутсворт
- Актриса дубляжа
Марианна
Шульц
- АИАктёр дубляжа
Алексей
Иващенко
- ЛГАктриса дубляжа
Людмила
Гнилова
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Гурзо
- ДБАктёр дубляжа
Денис
Беспалый
- КЭХудожник
Кеи
ЭнДжи