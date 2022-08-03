Моя большая греческая свадьба (фильм, 2001) смотреть онлайн

Афродита, богиня любви и красоты, не благосклонна к Туле Портокалос. Ее регулярный ночной кошмар — уже за 30 и еще не замужем. Она обслуживает клиентов в семейном ресторане своих многочисленных родственников и спит и видит, куда бы сбежать от всех этих тетушек, дядюшек и бабушек.



