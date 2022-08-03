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Моя большая греческая свадьба

Моя большая греческая свадьба (фильм, 2001) смотреть онлайн

2001, My Big Fat Greek Wedding
Драма, Мелодрама91 мин18+

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О фильме

Афродита, богиня любви и красоты, не благосклонна к Туле Портокалос. Ее регулярный ночной кошмар — уже за 30 и еще не замужем. Она обслуживает клиентов в семейном ресторане своих многочисленных родственников и спит и видит, куда бы сбежать от всех этих тетушек, дядюшек и бабушек.

Страна
Германия, США, Канада
Жанр
Комедия, Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Моя большая греческая свадьба»