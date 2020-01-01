Мой шпион (фильм, 2020) смотреть онлайн
9.22020, My Spy
Боевики, Комедии96 мин12+
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Сюжет
Один из лучших оперативников ЦРУ Джей Джей попадает в объектив 9-летней Софи, выполняя сверхсекретное задание под прикрытием. Смышленая девчушка обещает агенту не выдавать его, если тот научит ее шпионским хитростям и будет помогать со школьными проблемами и домашкой. Джею Джею приходится согласиться и на собственной шкуре убедиться, что воспитание ребенка – нелегкий труд даже по меркам шпиона.
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Информация
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
6.3 IMDb
- Режиссёр
Питер
Сигал
- Актёр
Дэйв
Батиста
- ХКАктриса
Хлоя
Коулмэн
- ПФАктриса
Париса
Фитц-Хенли
- КШАктриса
Кристен
Шаал
- ГБАктёр
Грег
Брайк
- Актёр
Кен
Жонг
- НКАктриса
Никола
Коррейя-Дамуд
- ДРАктёр
Девере
Роджерс
- НДАктёр
Ной
Дэнби
- ВКАктёр
Вьеслав
Кристиан
- ЭХСценарист
Эрих
Хобер
- ДХСценарист
Джон
Хобер
- Продюсер
Дэйв
Батиста
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- ДМПродюсер
Джонатан
Мейснер
- Продюсер
Гиги
Притцкер
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- АЕАктриса дубляжа
Алиса
Ефименко
- МФАктриса дубляжа
Мария
Фортунатова
- ДВАктёр дубляжа
Дмитрий
Викулов
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ДГМонтажёр
Джейсон
Гоурсон
- ЛБОператор
Ларри
Блэнфорд
- ДЛКомпозитор
Доминик
Льюис