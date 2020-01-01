Мой шпион (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Один из лучших оперативников ЦРУ Джей Джей попадает в объектив 9-летней Софи, выполняя сверхсекретное задание под прикрытием. Смышленая девчушка обещает агенту не выдавать его, если тот научит ее шпионским хитростям и будет помогать со школьными проблемами и домашкой. Джею Джею приходится согласиться и на собственной шкуре убедиться, что воспитание ребенка – нелегкий труд даже по меркам шпиона.



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