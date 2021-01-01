Мой папа не подарок
Wink
Детям
Мой папа не подарок
9.22021, Мой папа не подарок
Комедии, Семейные100 мин6+

Этот фильм пока недоступен

Мой папа не подарок (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Тринадцатилетний геймер Максим мечтает попасть на косплей-фестиваль, проходящий 31 декабря. Но для этого ему нужен костюм за 20 тысяч рублей, приобрести который мама мальчика, разумеется, отказывается. Но Максу неожиданно везет — на Новый год родительница сдает его чудаковатому отцу-изобретателю. И, возможно, именно папа и созданный им дрон помогут парню осуществить свою мечту.

Мой папа не подарок смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Комедии, Семейные

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Мой папа не подарок»

Всё