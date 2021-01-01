9.22021, Мой папа не подарок
Комедии, Семейные100 мин6+
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Мой папа не подарок (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Тринадцатилетний геймер Максим мечтает попасть на косплей-фестиваль, проходящий 31 декабря. Но для этого ему нужен костюм за 20 тысяч рублей, приобрести который мама мальчика, разумеется, отказывается. Но Максу неожиданно везет — на Новый год родительница сдает его чудаковатому отцу-изобретателю. И, возможно, именно папа и созданный им дрон помогут парню осуществить свою мечту.
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Информация
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Александр
Карпиловский
- РНРежиссёр
Родион
Николайчук
- НТАктёр
Никита
Табунщик
- Актриса
Полина
Гухман
- Актёр
Тимофей
Трибунцев
- Актриса
Ольга
Медынич
- Актёр
Алексей
Кравченко
- Актёр
Максим
Лагашкин
- ДВАктёр
Дмитрий
Вьюшкин
- АКАктриса
Анастасия
Калашникова
- Актриса
Екатерина
Стулова
- Актёр
Виктор
Васильев
- Сценарист
Александр
Карпиловский
- АШСценарист
Андрей
Шелков
- ДВСценарист
Дмитрий
Вьюшкин
- СГСценарист
Сергей
Гореликов
- РМПродюсер
Рафаел
Минасбекян
- Продюсер
Джаник
Файзиев
- МИПродюсер
Мария
Ионова
- СБПродюсер
Станислав
Ботин
- ВАХудожница
Варвара
Авдюшко
- ДТОператор
Дмитрий
Трифонов
- РМКомпозитор
Руслан
Муратов
- Композитор
Александр
Вартанов