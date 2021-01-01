Мой папа не подарок (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Тринадцатилетний геймер Максим мечтает попасть на косплей-фестиваль, проходящий 31 декабря. Но для этого ему нужен костюм за 20 тысяч рублей, приобрести который мама мальчика, разумеется, отказывается. Но Максу неожиданно везет — на Новый год родительница сдает его чудаковатому отцу-изобретателю. И, возможно, именно папа и созданный им дрон помогут парню осуществить свою мечту.



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