Морской бой
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Морской бой

Морской бой (фильм, 2012) смотреть онлайн

9.32012, Battleship
Фантастика, Триллер125 мин12+

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О фильме

Радиопередающая станция NASA, расположенная на Гавайских островах, посылает сигналы на далeкую планету G. Учeные предполагают, что там возможна жизнь. Получив сигнал, разумные обитатели планеты G отправляют пять кораблей, которые достигают Земли.

Страна
США, Япония
Жанр
Фантастика, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
SD
Время
125 мин / 02:05

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морской бой»