Морской бой (фильм, 2012) смотреть онлайн
9.32012, Battleship
Фантастика, Триллер125 мин12+
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О фильме
Радиопередающая станция NASA, расположенная на Гавайских островах, посылает сигналы на далeкую планету G. Учeные предполагают, что там возможна жизнь. Получив сигнал, разумные обитатели планеты G отправляют пять кораблей, которые достигают Земли.
СтранаСША, Япония
ЖанрФантастика, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоSD
Время125 мин / 02:05
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.8 IMDb
- Режиссёр
Питер
Берг
- Актёр
Тейлор
Китч
- Актёр
Таданобу
Асано
- Актриса
Бруклин
Декер
- Актриса
Рианна
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Александр
Скарсгард
- Актёр
Джесси
Племонс
- ГДАктёр
Грегори
Д. Гэдсон
- Актёр
Хеймиш
Линклейтер
- ДТАктёр
Джон
Туи
- ДХСценарист
Джон
Хобер
- ЭХСценарист
Эрих
Хобер
- СОПродюсер
Сара
Обри
- Продюсер
Питер
Берг
- БГПродюсер
Брайан
Голднер
- ДХПродюсер
Дункан
Хендерсон
- ЮБАктёр дубляжа
Юрий
Брежнев
- ДЭАктёр дубляжа
Даниил
Эльдаров
- ЕИАктриса дубляжа
Елена
Ивасишина
- АЖАктриса дубляжа
Анастасия
Жаркова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- УЛХудожник
Уильям
Лэдд Скиннер
- ЛМХудожница
Луиз
Мингенбах
- ЛДХудожник
Ларри
Диас
- КПМонтажёр
Колби
Паркер мл.
- БРМонтажёр
Билли
Рич
- ПРМонтажёр
Пол
Рубелл
- ТЭОператор
Тобиас
Э. Шлисслер
- СЯКомпозитор
Стив
Яблонски