Морган
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Морган

Морган (фильм, 2016) смотреть онлайн

8.22016, Morgan
Ужасы, Фантастика88 мин18+

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О фильме

Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от ужасной катастрофы. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чье существование само по себе является опасной тайной...

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морган»