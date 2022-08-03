Морган (фильм, 2016) смотреть онлайн
8.22016, Morgan
Ужасы, Фантастика88 мин18+
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О фильме
Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от ужасной катастрофы. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чье существование само по себе является опасной тайной...
СтранаСША
ЖанрФантастика, Ужасы, Боевик, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время88 мин / 01:28
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ЛСРежиссёр
Люк
Скотт
- Актриса
Кейт
Мара
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актриса
Роуз
Лесли
- МЙАктёр
Майкл
Йар
- Актёр
Тоби
Джонс
- КСАктёр
Крис
Салливан
- БХАктёр
Бойд
Холбрук
- ВРАктриса
Винетт
Робинсон
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Брайан
Кокс
- СВСценарист
Сет
В. Оуэн
- Продюсер
Марк
Хаффам
- Продюсер
Майкл
Шефер
- Продюсер
Ридли
Скотт
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- МВАктёр дубляжа
Михаил
Васильев
- ММАктёр дубляжа
Марк
Макаренков
- ЛДМонтажёр
Лора
Дженнингс
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер