Морган HD
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Морган HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

2016, Morgan
Ужасы, Фантастика88 мин18+

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Сюжет

Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от ужасной катастрофы. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чье существование само по себе является опасной тайной...

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Фантастика, Ужасы, Боевики, Триллеры

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Морган HD»

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