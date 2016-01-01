Морган HD (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Morgan
Ужасы, Фантастика88 мин18+
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Сюжет
Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от ужасной катастрофы. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чье существование само по себе является опасной тайной...
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Информация
СтранаСША
КачествоSD
ЖанрыФантастика, Ужасы, Боевики, Триллеры
Рейтинг
5.8 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ЛСРежиссёр
Люк
Скотт
- Актриса
Кейт
Мара
- Актриса
Аня
Тейлор-Джой
- Актриса
Роуз
Лесли
- МЙАктёр
Майкл
Йар
- Актёр
Тоби
Джонс
- КСАктёр
Крис
Салливан
- БХАктёр
Бойд
Холбрук
- ВРАктриса
Винетт
Робинсон
- Актриса
Мишель
Йео
- Актёр
Брайан
Кокс
- СВСценарист
Сет
В. Оуэн
- Продюсер
Марк
Хаффам
- Продюсер
Майкл
Шефер
- Продюсер
Ридли
Скотт
- ВУАктриса дубляжа
Василиса
Ушакова
- ИОАктриса дубляжа
Ирина
Обрезкова
- ИГАктриса дубляжа
Ирина
Горячева
- МВАктёр дубляжа
Михаил
Васильев
- ММАктёр дубляжа
Марк
Макаренков
- ЛДМонтажёр
Лора
Дженнингс
- МРКомпозитор
Макс
Рихтер