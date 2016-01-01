Морган HD (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудница по устранению аварий отправляется в отдаленный секретный филиал, где должна расследовать и оценить потери от ужасной катастрофы. На месте она узнает, что случившееся было вызвано, казалось бы, невинным «человеком», чье существование само по себе является опасной тайной...





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