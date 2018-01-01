Wink
Фильмы
Морбиус
Актёры и съёмочная группа фильма «Морбиус»

Режиссёры

Даниэль Эспиноса

Daniel Espinosa
Режиссёр

Актёры

Джаред Лето

Jared Leto
Актёр
Мэтт Смит

Matt Smith
Актёр
Адриа Архона

Adria Arjona
Актриса
Джаред Харрис

Jared Harris
Актёр
Тайриз Гибсон

Tyrese Gibson
Актёр
Аль Мадригал

Al Madrigal
Актёр
Майкл Китон

Michael Keaton
Актёр
Зарис-Энджел Хатор

Zaris-Angel Hator
Актриса
Джо Феррара

Joe Ferrara
Актёр
Чарли Шотуэлл

Charlie Shotwell
Актёр
Джозеф Эссон

Joseph Esson
Актёр
Том Форбс

Tom Forbes
Актёр
Клара Росагер

Clara Rosager
Актриса
Кори Джонсон

Corey Johnson
Актёр
Ролан Белл

Rolan Bell
Актёр
Бентли Калу

Bentley Kalu
Актёр
Джоанна Барнетт

Joanna Burnett
Актриса
Майа Скалиа

Maia Scalia
Актёр
Арчи Рено

Archie Renaux
Актёр
Джоджо Макари

Jojo Macari
Актёр
Абрахам Попула

Abraham Popoola
Актёр
Адам Эль Хагар

Adam El Hagar
Актёр
Бэрри Аирд

Barry Aird
Актёр
Калле Хенни

Kalle Hennie
Актёр
Крис Риман

Chris Ryman
Актёр
Яш Агнихотри

Yash Agnihotri
Актёр
Маной Ананд

Manoj Anand
Актёр
Родриг Андрисан

Rodrig Andrisan
Актёр
Ласко Аткинс

Lasco Atkins
Актёр
Пьер Бергман

Pierre Bergman
Актёр
Кишор Бхатт

Kishore Bhatt
Актёр
Джилл Бьюкэнэн

Jill Buchanan
Актриса
Кадролша Она Кароле

Kadrolsha Ona Carole
Актриса
Рут Хоррокс

Ruth Clarson
Актриса
Бернард Коллако

Bernard Collaco
Актёр
Марк Кристофер Коллинз

Mark Christopher Collins
Актёр
Ричард Р. Корапи

Richard R. Corapi
Актёр
Элинор Каммингс

Eleanor Cummings
Актриса
Адам Дарлингтон

Adam Darlington
Актёр
Ник Дэвисон

Nick Davison
Актёр

Продюсеры

Ави Арад

Avi Arad
Продюсер
Лукас Фостер

Lucas Foster
Продюсер
Джаред Лето

Jared Leto
Продюсер

Монтажёры

Пьетро Скалия

Pietro Scalia
Монтажёр

Операторы

Оливер Вуд

Oliver Wood
Оператор

Композиторы

Йон Экстранд

Jon Ekstrand
Композитор